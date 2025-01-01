Меню
Новогодняя танцплощадка. Дискотека 80-90х
Киноафиша Новогодняя танцплощадка. Дискотека 80-90х

Новогодняя танцплощадка. Дискотека 80-90х

18+
Возраст 18+

О концерте

Новая годовая вечеринка в стиле 80-х и 90-х!

Как в новогодней сказке: ёлки сверкают миллионами огней, а праздничное настроение витает в воздухе. Танцплощадка готовится закрыть новогодний марафон большой вечеринкой в стиле 80-х и 90-х!

Музыка, которая объединяет

На вечеринке вас ждут хиты, которые звучали в вашем детстве и юности. Оживите лучшие воспоминания под зажигательные треки Boney M и Modern Talking, а также душевные песни Ласкового Мая и ритмы Руки Вверх. Всё это вы сможете услышать на большом танцполе концерт-холла «Свобода».

Атмосфера беззаботности

Ощутите атмосферу полной беззаботности и тепла, подобно самым ярким дискотекам вашего прошлого. Это уникальная возможность встретиться с друзьями и отпраздновать новогодние праздники в кругу близких.

Праздничные бонусы

Для первых гостей, которые успеют прийти до полуночи, предусмотрен специальный бонус: бокал игристого! Не упустите шанс встретить Новый год в компании любимой музыки, ярких эмоций и искреннего веселья!

10 января - вечер, когда танцы, хорошая музыка и дружеская атмосфера соединятся в одном месте. Будем рады видеть вас!

Январь
10 января суббота
23:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 600 ₽

