Новогодняя танцплощадка. Дискотека 80-90х

Новая годовая вечеринка в стиле 80-х и 90-х!

Как в новогодней сказке: ёлки сверкают миллионами огней, а праздничное настроение витает в воздухе. Танцплощадка готовится закрыть новогодний марафон большой вечеринкой в стиле 80-х и 90-х!

Музыка, которая объединяет

На вечеринке вас ждут хиты, которые звучали в вашем детстве и юности. Оживите лучшие воспоминания под зажигательные треки Boney M и Modern Talking, а также душевные песни Ласкового Мая и ритмы Руки Вверх. Всё это вы сможете услышать на большом танцполе концерт-холла «Свобода».

Атмосфера беззаботности

Ощутите атмосферу полной беззаботности и тепла, подобно самым ярким дискотекам вашего прошлого. Это уникальная возможность встретиться с друзьями и отпраздновать новогодние праздники в кругу близких.

Праздничные бонусы

Для первых гостей, которые успеют прийти до полуночи, предусмотрен специальный бонус: бокал игристого! Не упустите шанс встретить Новый год в компании любимой музыки, ярких эмоций и искреннего веселья!

10 января - вечер, когда танцы, хорошая музыка и дружеская атмосфера соединятся в одном месте. Будем рады видеть вас!