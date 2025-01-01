Новогодняя танцевальная программа с группой 2FACE в Музкафе

Супер-танцевальный вечер с 2FACE

30 декабря вас ждёт незабываемый танцевальный вечер в компании группы 2FACE и ведущего Андрея Богомолова! Программа обещает быть яркой и насыщенной.

Что вас ждёт?

В этот вечер прозвучат самые зажигательные хиты, которые поднимут настроение и заставят вас танцевать. Вам приготовлены весёлые интерактивы и новогодние «безобразия», в которых будут участвовать Дед Мороз и Снегурочка.

Не упустите шанс!

Это будет ночь, которую вы долго будете вспоминать – ярко, шумно и по-настоящему празднично! Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции и впечатления в этот волшебный вечер.

После приобретения билета обязательно забронируйте место за столиком заранее позвонив по номеру +7 776 258 3777.