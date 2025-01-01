Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя танцевальная программа с группой 2FACE в Музкафе
Киноафиша Новогодняя танцевальная программа с группой 2FACE в Музкафе

Новогодняя танцевальная программа с группой 2FACE в Музкафе

О концерте

Супер-танцевальный вечер с 2FACE

30 декабря вас ждёт незабываемый танцевальный вечер в компании группы 2FACE и ведущего Андрея Богомолова! Программа обещает быть яркой и насыщенной.

Что вас ждёт?

В этот вечер прозвучат самые зажигательные хиты, которые поднимут настроение и заставят вас танцевать. Вам приготовлены весёлые интерактивы и новогодние «безобразия», в которых будут участвовать Дед Мороз и Снегурочка.

Не упустите шанс!

Это будет ночь, которую вы долго будете вспоминать – ярко, шумно и по-настоящему празднично! Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции и впечатления в этот волшебный вечер.

После приобретения билета обязательно забронируйте место за столиком заранее позвонив по номеру +7 776 258 3777.

Купить билет на концерт Новогодняя танцевальная программа с группой 2FACE в Музкафе

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Kadebostany
Электронная музыка Альтернативный рок Поп
Kadebostany
13 февраля в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Қуандық Рахым Алматыда
Эстрада Поп
Қуандық Рахым Алматыда
9 марта в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Courchevel Air Fest x Odyssay
Электронная музыка Вечеринка
Courchevel Air Fest x Odyssay
17 января в 11:00 Queen Mountain Resort
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше