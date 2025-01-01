Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя Space Yoga
Киноафиша Новогодняя Space Yoga

Новогодняя Space Yoga

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новогодняя Space Yoga в Нижегородском планетарии

Приглашаем вас на волшебную новогоднюю практику йоги, которая пройдет 25 декабря в нижегородском планетарии. Важно: для участия вам понадобится свой коврик!

Что вас ждет на практике

Практика пройдет под руководством Елены Макаровой, руководителя дома йоги «Обнимасана», и музыканта, остеопата и йога Артема Цибизова. Первая часть практики — релакс-йога, которая представляет собой мягкую практику асан в режиме ненасилия и самонаблюдения. Это поможет развить навыки телесного расслабления и подготовить сознание к глубокой релаксации.

Погружение в йога-нидру

Во второй части практики состоится особенно интересный этап — мы будем заниматься йога-нидрой с намерением на наступающий год. Йога-нидра — это мощный вид медитации, истоки которого восходят к древней Индии. Этот метод помогает достичь состояния глубокой релаксации между сном и бодрствованием, когда ум становится особенно восприимчивым.

С помощью йога-нидры можно переписать бесполезные шаблоны в бессознательном и научить подсознание работать на достижение ваших целей и желаний. Каждый участник сможет сформировать свою санкальпу — мысленное или вербальное намерение, которое будет готово к реализации.

Музыка для души

Вся практика будет сопровождаться звучанием этнических инструментов, таких как чаши, варган, бубен, ханг, флейты и другие, в исполнении Артема Цибизова, что создаст уникальную атмосферу.

Не упустите возможность погрузиться в эту самую волшебную практику года! Ждем вас!

Купить билет на концерт Новогодняя Space Yoga

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
20:30
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Адаптация пчёл
0+
Рок
Адаптация пчёл
10 октября в 20:00 Alcatraz
от 1000 ₽
ink street 101
16+
Рок Инди
ink street 101
4 ноября в 19:00 Alcatraz
от 749 ₽
Stand Up на Рождественской
18+
Юмор
Stand Up на Рождественской
26 октября в 19:00 Stand Up Club NN
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше