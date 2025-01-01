Новогодняя Space Yoga в Нижегородском планетарии

Приглашаем вас на волшебную новогоднюю практику йоги, которая пройдет 25 декабря в нижегородском планетарии. Важно: для участия вам понадобится свой коврик!

Что вас ждет на практике

Практика пройдет под руководством Елены Макаровой, руководителя дома йоги «Обнимасана», и музыканта, остеопата и йога Артема Цибизова. Первая часть практики — релакс-йога, которая представляет собой мягкую практику асан в режиме ненасилия и самонаблюдения. Это поможет развить навыки телесного расслабления и подготовить сознание к глубокой релаксации.

Погружение в йога-нидру

Во второй части практики состоится особенно интересный этап — мы будем заниматься йога-нидрой с намерением на наступающий год. Йога-нидра — это мощный вид медитации, истоки которого восходят к древней Индии. Этот метод помогает достичь состояния глубокой релаксации между сном и бодрствованием, когда ум становится особенно восприимчивым.

С помощью йога-нидры можно переписать бесполезные шаблоны в бессознательном и научить подсознание работать на достижение ваших целей и желаний. Каждый участник сможет сформировать свою санкальпу — мысленное или вербальное намерение, которое будет готово к реализации.

Музыка для души

Вся практика будет сопровождаться звучанием этнических инструментов, таких как чаши, варган, бубен, ханг, флейты и другие, в исполнении Артема Цибизова, что создаст уникальную атмосферу.

Не упустите возможность погрузиться в эту самую волшебную практику года! Ждем вас!