Спектакль Новогодняя сказка «Щелкунчик»

Санкт-Петербургский Национальный Балет и солисты Мариинского театра представляют спектакль «Щелкунчик»

Приглашаем вас на грандиозный новогодний праздник балета — сказку Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Санкт-Петербургского Национального Балета и солистов Мариинского театра. Этот спектакль станет ярким событием Нового года в Храме Христа Спасителя, на сцене Зала Церковных Соборов.

Сказочная атмосфера

Зал преобразится в волшебный новогодний лес и величественный дворец. Благодаря уникальным 3D-декорациям, созданным английскими художниками по спецэффектам для Королевского Альберт-холла в Лондоне, зрители увидят захватывающие визуальные эффекты. Место, окруженное церковными росписями и фресками, станет идеальным фоном для этого праздничного спектакля.

Волшебная история

Сюжет «Щелкунчика» основан на сказке Гофмана о превращении деревянной куклы в заколдованного принца. Вместе с доброй девочкой Машей он побеждает злого Мышиного короля. Этот балет, созданный при участии великого хореографа Мариуса Петипа, стал символом волшебства, Рождества и Нового года.

Музыкальное великолепие

Зрители смогут насладиться потрясающей музыкой Чайковского, роскошными костюмами и великолепным мастерством танцоров, которые сделают этот праздник незабываемым. В «Щелкунчике» найдет место как детская непосредственность, так и искренность взрослых — каждый почувствует магию этого чудесного спектакля.

Поспешите стать частью этого волшебного события и насладиться настоящим праздником балета!