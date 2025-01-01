Меню
Новогодняя сказка «Щелкунчик»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодняя сказка «Щелкунчик»

Спектакль Новогодняя сказка «Щелкунчик»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Санкт-Петербургский Национальный Балет и солисты Мариинского театра представляют спектакль «Щелкунчик»

Приглашаем вас на грандиозный новогодний праздник балета — сказку Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Санкт-Петербургского Национального Балета и солистов Мариинского театра. Этот спектакль станет ярким событием Нового года в Храме Христа Спасителя, на сцене Зала Церковных Соборов.

Сказочная атмосфера

Зал преобразится в волшебный новогодний лес и величественный дворец. Благодаря уникальным 3D-декорациям, созданным английскими художниками по спецэффектам для Королевского Альберт-холла в Лондоне, зрители увидят захватывающие визуальные эффекты. Место, окруженное церковными росписями и фресками, станет идеальным фоном для этого праздничного спектакля.

Волшебная история

Сюжет «Щелкунчика» основан на сказке Гофмана о превращении деревянной куклы в заколдованного принца. Вместе с доброй девочкой Машей он побеждает злого Мышиного короля. Этот балет, созданный при участии великого хореографа Мариуса Петипа, стал символом волшебства, Рождества и Нового года.

Музыкальное великолепие

Зрители смогут насладиться потрясающей музыкой Чайковского, роскошными костюмами и великолепным мастерством танцоров, которые сделают этот праздник незабываемым. В «Щелкунчике» найдет место как детская непосредственность, так и искренность взрослых — каждый почувствует магию этого чудесного спектакля.

Поспешите стать частью этого волшебного события и насладиться настоящим праздником балета!

Купить билет на спектакль Новогодняя сказка «Щелкунчик»

Декабрь
Январь
11 декабря четверг
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽
13 декабря суббота
11:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽
15:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽
14 декабря воскресенье
11:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽
15:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1800 ₽
17 января суббота
15:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽

