Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»

Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт «Снежная королева» в Дарвиновском музее

Уважаемые посетители! Для обеспечения комфорта и безопасности всех гостей просим учитывать следующие правила: на представления допускаются дети от 7 лет без сопровождения; дети от 3 до 7 лет должны находиться на мероприятии с взрослым; дети младше 3 лет не могут быть допущены на представление.

Скоро наступит Новый год, и в это время особенно актуальны зимние сказки. Одной из самых известных является "Снежная Королева" великого Ганса Христиана Андерсена. Эта сказка знакома многим, и в каждой семье наверняка есть традиция читать её детям.

Ганс Христиан Андерсен, хотя и не был самым счастливым человеком, обладал удивительным талантом создавать волшебные миры. В его произведениях любовь, верность, доброта и вера преодолевают любые преграды. Его герои, вооруженные этими ценностями, побеждают злые чары и находит свой путь к счастью.

Музыка и анимация

На сцене под гениальную музыку Антонио Вивальди вы сможете вновь увидеть историю о зеркале жестокого тролля и Снежной Королеве. Вы окунётесь в одинокое ледяное царство, где отважная Герда отправляется на поиски своего названного брата Кая.

Яркая песочная анимация дополнит рассказ, напомнив о трагическом расставании героев и их чудесном воссоединении. Эта история, уже более 180 лет захватывающая сердца детей и взрослых, обещает подарить вам незабываемые эмоции и праздничное настроение!

Купить билет на концерт Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»

Помощь с билетами
Январь
7 января среда
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
21 февраля в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
11 января в 18:00 Comedy Hall
от 590 ₽
Борис Березовский и Blues Doctors
6+
Блюз
Борис Березовский и Blues Doctors
22 января в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше