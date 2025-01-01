Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»

Концерт «Снежная королева» в Дарвиновском музее

Уважаемые посетители! Для обеспечения комфорта и безопасности всех гостей просим учитывать следующие правила: на представления допускаются дети от 7 лет без сопровождения; дети от 3 до 7 лет должны находиться на мероприятии с взрослым; дети младше 3 лет не могут быть допущены на представление.

Скоро наступит Новый год, и в это время особенно актуальны зимние сказки. Одной из самых известных является "Снежная Королева" великого Ганса Христиана Андерсена. Эта сказка знакома многим, и в каждой семье наверняка есть традиция читать её детям.

Ганс Христиан Андерсен, хотя и не был самым счастливым человеком, обладал удивительным талантом создавать волшебные миры. В его произведениях любовь, верность, доброта и вера преодолевают любые преграды. Его герои, вооруженные этими ценностями, побеждают злые чары и находит свой путь к счастью.

Музыка и анимация

На сцене под гениальную музыку Антонио Вивальди вы сможете вновь увидеть историю о зеркале жестокого тролля и Снежной Королеве. Вы окунётесь в одинокое ледяное царство, где отважная Герда отправляется на поиски своего названного брата Кая.

Яркая песочная анимация дополнит рассказ, напомнив о трагическом расставании героев и их чудесном воссоединении. Эта история, уже более 180 лет захватывающая сердца детей и взрослых, обещает подарить вам незабываемые эмоции и праздничное настроение!