Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Билеты от 2000₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Снежная королева - зимняя сказка на сцене Дарвиновского музея

Скоро Новый год! В воздухе чувствуется праздничное оживление, и это значит, что настало время для волшебных зимних сказок. «Снежная королева» - одна из самых известных сказок Ганса Христиана Андерсена, которая покоряет сердца как детей, так и взрослых. Каждая семья, без исключения, наверняка читала сказки Андерсена своим детям.

Мир любви и верности

Хотя Ганс Христиан Андерсен не был самым счастливым человеком, ему удалось создать удивительный мир, наполненный важными ценностями: любовью, верностью, добротой и верой. Эти качества помогают разгонять злые чары, позволяют храбрым героям преодолевать препятствия и побеждать равнодушие. Путь к желаемому финалу всегда труден, но он наполняется хорошими воспоминаниями и надеждой.

Музыка Вивальди и яркая анимация

В спектакле вы сможете услышать гениальную музыку Антонио Вивальди, которая станет прекрасным фоном для этой захватывающей истории. На сцене развернется рассказ о зеркале жестокого тролля, Снежной королеве и её одиноком ледяном царстве. В центре сюжета — смелая маленькая Герда и её названный брат Кай. Яркая песочная анимация дополнит повествование, напомнив о трагическом расставании и чудесном воссоединении героев, которые уже на протяжении 180 лет увлекают зрителей.

Не упустите возможность окунуться в волшебный мир «Снежной королевы», наполненный чудесами и вечными истинными ценностями!

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽
7 января среда
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2400 ₽

