Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»

Концерт «Серебряное копытце» в Дарвиновском музее

Загадочные уральские горы

Каких только загадок и тайн не хранят уральские горы! Здесь, среди заснеженных лесов, разворачивается удивительная история о любознательной девочке Дарёнке. Это приключение, возможно, началось задолго до зимовки в лесной избушке-балагане. Кто знает, может, ему предшествовало знакомство с степенным стариком-охотником Кокованей или встреча с самой ласковой и мудрой кошкой Мурёнкой?

Чудо доброты

Но одно мы знаем точно: однажды в жизни всех троих произошло настоящее чудо, которому часто сопутствуют доброта и верность друзей. Удивительную сказку «Серебряное копытце» без малого 100 лет назад рассказал уроженец уральского городка Сысерть – Павел Петрович Бажов. Его произведение стало настоящим символом уральской культуры, а памятник Серебряному Копытцу известен далеко за пределами региона.

Сказочные герои на сцене

Сегодня, под завораживающую музыку русских композиторов, мы вновь встретимся с чудесными героями Павла Бажова. Не пропустите возможность прикоснуться к волшебству, которое давно завоевало сердца зрителей!