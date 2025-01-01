Меню
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»
Билеты от 2000₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт «Серебряное копытце» в Дарвиновском музее

Уважаемые посетители! Для обеспечения комфорта и безопасности всех гостей просим учитывать важные нюансы посещения спектакля:

  • На представления допускаются дети от 7 лет без сопровождения.
  • Дети от 3 до 7 лет должны находиться на мероприятии с взрослым.
  • Дети младше 3 лет не могут быть допущены на представление.

Загадочные уральские горы

Каких только загадок и тайн не хранят уральские горы! Здесь, среди заснеженных лесов, разворачивается удивительная история о любознательной девочке Дарёнке. Это приключение, возможно, началось задолго до зимовки в лесной избушке-балагане. Кто знает, может, ему предшествовало знакомство с степенным стариком-охотником Кокованей или встреча с самой ласковой и мудрой кошкой Мурёнкой?

Чудо доброты

Но одно мы знаем точно: однажды в жизни всех троих произошло настоящее чудо, которому часто сопутствуют доброта и верность друзей. Удивительную сказку «Серебряное копытце» без малого 100 лет назад рассказал уроженец уральского городка Сысерть – Павел Петрович Бажов. Его произведение стало настоящим символом уральской культуры, а памятник Серебряному Копытцу известен далеко за пределами региона.

Сказочные герои на сцене

Сегодня, под завораживающую музыку русских композиторов, мы вновь встретимся с чудесными героями Павла Бажова. Не пропустите возможность прикоснуться к волшебству, которое давно завоевало сердца зрителей!

Купить билет на концерт Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»

Помощь с билетами
Январь
3 января суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

