Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»
Билеты от 2400₽
Киноафиша Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»

Спектакль Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+
Билеты от 2400₽

О спектакле

Новогодняя сказка в Дарвиновском музее

В Государственном Дарвиновском музее состоится уникальная новогодняя сказка, в которой зрители встретят любознательную девочку Дарёнку, степенного старика-охотника Кокованя и ласковую кошку Мурёнку. Эта история, написанная Павлом Петровичем Бажовым почти 100 лет назад, сохраняет свою актуальность и по сей день.

Сказка обещает быть не только интересной, но и наполненной волшебством музыки. В программе прозвучат произведения русских композиторов: П. Чайковского, С. Рахманинова и A. Глазунова. Кроме того, на спектакле выступят лауреаты международных конкурсов — мастер песочной анимации Анна Иванова, органист Антон Иванов и артист с художественным словом Андрей Макаров.

Это мероприятие станет отличным выбором для тех, кто ценит волшебные истории и живописное исполнение. Не упустите возможность насладиться этим замечательным спектаклем!

В ролях
Иванов А
Иванова А

Купить билет на спектакль Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»

Январь
3 января суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2400 ₽

Фотографии

Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце» Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»

