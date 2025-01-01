Спектакль Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Серебряное копытце»

Новогодняя сказка в Дарвиновском музее

В Государственном Дарвиновском музее состоится уникальная новогодняя сказка, в которой зрители встретят любознательную девочку Дарёнку, степенного старика-охотника Кокованя и ласковую кошку Мурёнку. Эта история, написанная Павлом Петровичем Бажовым почти 100 лет назад, сохраняет свою актуальность и по сей день.

Сказка обещает быть не только интересной, но и наполненной волшебством музыки. В программе прозвучат произведения русских композиторов: П. Чайковского, С. Рахманинова и A. Глазунова. Кроме того, на спектакле выступят лауреаты международных конкурсов — мастер песочной анимации Анна Иванова, органист Антон Иванов и артист с художественным словом Андрей Макаров.

Это мероприятие станет отличным выбором для тех, кто ценит волшебные истории и живописное исполнение. Не упустите возможность насладиться этим замечательным спектаклем!