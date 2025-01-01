Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Волшебство новогодней сказки: "Щелкунчик" в Дарвиновском музее

Уважаемые посетители! Для обеспечения комфорта и безопасности всех гостей просим учитывать следующие рекомендации:

На представления допускаются дети от 7 лет без сопровождения.

Дети от 3 до 7 лет должны находиться на мероприятии в сопровождении взрослого.

Дети младше 3 лет не могут быть допущены на представление.

Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая безусловно подарит вам чудесное новогоднее настроение. Все мы немного становимся детьми в ожидании чуда, и это чудо приходит к нам вместе с романтической историей Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

Загадочный мир "Щелкунчика"

Замечательный сюжет "Щелкунчика" стал мгновенно популярен с момента первой публикации в 1816 году. Эта чудесная сказка продолжает привлекать внимание художников разных жанров: живописцев, кинематографистов, мультипликаторов. Она остаётся любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Незабываемые персонажи

В этом концерте вы снова услышите о необычайных приключениях Мари и Принца. Под звуки любимой музыки герои, знакомые с детства, оживут в красочной песочной анимации. Пусть чудеса начнутся уже сегодня!