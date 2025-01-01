Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Волшебство новогодней сказки: "Щелкунчик" в Дарвиновском музее

Уважаемые посетители! Для обеспечения комфорта и безопасности всех гостей просим учитывать следующие рекомендации:

  • На представления допускаются дети от 7 лет без сопровождения.
  • Дети от 3 до 7 лет должны находиться на мероприятии в сопровождении взрослого.
  • Дети младше 3 лет не могут быть допущены на представление.

Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая безусловно подарит вам чудесное новогоднее настроение. Все мы немного становимся детьми в ожидании чуда, и это чудо приходит к нам вместе с романтической историей Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

Загадочный мир "Щелкунчика"

Замечательный сюжет "Щелкунчика" стал мгновенно популярен с момента первой публикации в 1816 году. Эта чудесная сказка продолжает привлекать внимание художников разных жанров: живописцев, кинематографистов, мультипликаторов. Она остаётся любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Незабываемые персонажи

В этом концерте вы снова услышите о необычайных приключениях Мари и Принца. Под звуки любимой музыки герои, знакомые с детства, оживут в красочной песочной анимации. Пусть чудеса начнутся уже сегодня!

Купить билет на концерт Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика
Новый год в Хогвартсе
31 декабря в 17:00 ЦСКА Арена
от 2500 ₽
Женский на Патриках
18+
Юмор
Женский на Патриках
10 января в 19:00 Stand Up Патрики
от 800 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
25 января в 18:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше