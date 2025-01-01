Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
Билеты от 3200₽
Киноафиша Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

6+
Возраст 6+
Билеты от 3200₽

О концерте

Волшебство Нового года: магия «Щелкунчика»

Через несколько часов наступит Новый год! В воздухе витает радостное оживление, и всем нам хочется, чтобы праздник скорее начался. Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая подарит вам чудесное новогоднее настроение.

В этот волшебный вечер мы будем ожидать чуда, как все дети. Это чудо приходит к нам вместе с романтической сказкой Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

Сказка, полная чудес

Сюжет «Щелкунчика» стал популярен с момента своей первой публикации в 1816 году. Эта удивительная история продолжает привлекать внимание художников различных жанров — от живописцев до кинематографистов и мультипликаторов. «Щелкунчик» остается любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Музыка и анимация

В концерте вы сможете вновь услышать о необычайных приключениях Мари и Принца. Под звуки любимой музыки знакомые с детства герои оживут в красочной песочной анимации.

Пусть чудеса начнутся уже сегодня!

Купить билет на концерт Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Помощь с билетами
Декабрь
31 декабря среда
11:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 3200 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
22 января в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
17 декабря в 19:30 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
18 января в 18:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше