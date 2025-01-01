Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Волшебство Нового года: магия «Щелкунчика»

Через несколько часов наступит Новый год! В воздухе витает радостное оживление, и всем нам хочется, чтобы праздник скорее начался. Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая подарит вам чудесное новогоднее настроение.

В этот волшебный вечер мы будем ожидать чуда, как все дети. Это чудо приходит к нам вместе с романтической сказкой Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

Сказка, полная чудес

Сюжет «Щелкунчика» стал популярен с момента своей первой публикации в 1816 году. Эта удивительная история продолжает привлекать внимание художников различных жанров — от живописцев до кинематографистов и мультипликаторов. «Щелкунчик» остается любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Музыка и анимация

В концерте вы сможете вновь услышать о необычайных приключениях Мари и Принца. Под звуки любимой музыки знакомые с детства герои оживут в красочной песочной анимации.

Пусть чудеса начнутся уже сегодня!