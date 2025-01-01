Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Новый взгляд на классику: "Щелкунчик" в Дарвиновском музее

Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая подарит вам чудесное новогоднее настроение. Все мы немного становимся детьми в ожидании чуда, и это чудо приходит к нам вместе с романтической историей Эрнеста Теодора Амадея Гофмана.

Чарующая музыка Петра Ильича Чайковского лишь усиливает волшебство. Сюжет "Щелкунчика" сразу же завоевал популярность с момента первой публикации в 1816 году. Эта удивительная сказка продолжает вдохновлять художников разных жанров — от живописцев до мультипликаторов. Она остается любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Музыкальные приключения

В предстоящем концерте вы вновь окунетесь в необычайные приключения Мари и Принца. Под звуки любимой музыки герои, знакомые с детства, оживут в красочной песочной анимации.

Подготовьтесь к чуду

Не упустите шанс стать частью этого волшебства. Пусть чудеса начнутся уже сегодня!