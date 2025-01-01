Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Новогоднее волшебство: «Щелкунчик» в Дарвиновском музее

Приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая подарит вам чудесное новогоднее настроение. Все мы немного становимся детьми в ожидании чуда, и это чудо приходит к нам вместе с романтической сказкой Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

Классика жанра

Замечательный сюжет «Щелкунчика» завоевал популярность сразу после первой публикации в 1816 году. Эта сказка продолжает привлекать внимание художников различных жанров — живописцев, кинематографистов и мультипликаторов. Она остается любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Музыка и анимация

В этом концерте вы снова услышите о необычайных приключениях Мари и Принца. Под звуки любимой музыки знакомые с детства герои оживут в красочной песочной анимации, что сделает ваше погружение в сказку еще более ярким.

Сказочное ожидание

Пусть чудеса начнутся уже сегодня! Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и романтики.