Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Двенадцать месяцев»
Билеты от 2000₽
6+
О концерте

Новогодний концерт в Дарвиновском музее

За окном зима, а значит, где-то в заснеженном лесу горит Новогодний костёр. Мы приглашаем вас посетить этот необычный костёр и вспомнить о каждом из двенадцати месяцев. Вдохновленная старинным европейским преданием о бедной падчерице, корыстной мачехе, жадной сестрице, заносчивой королеве и братьях-месяцах, пьеса Самуила Яковлевича Маршака радушно открывает двери в мир сказки.

Свет и оптимизм в каждой строчке

Опубликованная в суровом 1943 году, эта замечательная пьеса полна света и оптимизма. В финале истории все желания сбываются, зло наказано, доброта вознаграждена, а ошибки признаны и исправлены. Чудесная история на протяжении десятилетий привлекает как детей, так и взрослых. Её можно увидеть не только на театральной сцене, но и на телеэкране, что придаёт ей особую привлекательность.

Музыка и анимация в действии

В нашем концерте прозвучит исконная моравская сказка под волшебную музыку П.И. Чайковского, исполняемую талантливыми музыкантами. Знакомые персонажи оживут в яркой песочной анимации, добавляя магии к этому волшебному зрелищу.

Приходите и окунитесь в мир сказки, где каждое мгновение наполнено волшебством!

Декабрь
14 декабря воскресенье
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

