Спектакль Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»

Новогодняя сказка в ГКЗ «Башкортостан»

В ГКЗ «Башкортостан» состоится удивительная новогодняя сказка, в которой главные герои — Мама и Папа, потерявшие веру в чудеса. Дедушка Мороз решает помочь им, отправив в загадочную страну игрушек. Успеют ли они вернуться до полуночи, или останутся там навсегда среди кукол и роботов?

Спектакль обещает быть грандиозным: профессиональные артисты, роскошные декорации и костюмы, 3D-маппинг и впечатляющие визуальные эффекты создадут настоящую атмосферу праздника.

Интерактивные развлечения для детей

За полчаса до начала представления гостей ожидает захватывающий интерактив для детей. В программе: хороводы, мастер-классы, знакомства с игрушками и яркие фотозоны. Это отличная возможность для маленьких зрителей погрузиться в атмосферу волшебства и радости.

Возвращение к детским ощущениям

Спектакль понравится всем, кто хочет вновь ощутить магию праздника вместе с семьей. Приходите и верьте в чудеса!