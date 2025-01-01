Меню
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
Киноафиша Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»

Спектакль Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя сказка в ГКЗ «Башкортостан»

В ГКЗ «Башкортостан» состоится удивительная новогодняя сказка, в которой главные герои — Мама и Папа, потерявшие веру в чудеса. Дедушка Мороз решает помочь им, отправив в загадочную страну игрушек. Успеют ли они вернуться до полуночи, или останутся там навсегда среди кукол и роботов?

Спектакль обещает быть грандиозным: профессиональные артисты, роскошные декорации и костюмы, 3D-маппинг и впечатляющие визуальные эффекты создадут настоящую атмосферу праздника.

Интерактивные развлечения для детей

За полчаса до начала представления гостей ожидает захватывающий интерактив для детей. В программе: хороводы, мастер-классы, знакомства с игрушками и яркие фотозоны. Это отличная возможность для маленьких зрителей погрузиться в атмосферу волшебства и радости.

Возвращение к детским ощущениям

Спектакль понравится всем, кто хочет вновь ощутить магию праздника вместе с семьей. Приходите и верьте в чудеса!

Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
10:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
13:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
23 декабря вторник
10:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
13:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
16:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
24 декабря среда
10:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
13:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
25 декабря четверг
16:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
26 декабря пятница
10:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
28 декабря воскресенье
16:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
29 декабря понедельник
10:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
13:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
16:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
3 января суббота
11:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
14:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
4 января воскресенье
11:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
16:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
5 января понедельник
11:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
14:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
6 января вторник
11:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
14:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
7 января среда
11:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽
14:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽

