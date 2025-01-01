Спектакль Новогодняя сказка для Ежика с оркестром

Меню
Новогодняя сказка для Ежика с оркестром
Билеты от 500₽
Новогодняя сказка для ежика с оркестром 0+
Режиссер Елена Польди
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О спектакле

Новогодний спектакль для детей в Москве

Спектакль Антикварного цирка порадует детей и взрослых своей музыкальностью и глубиной. Это не просто театральное представление, а настоящий праздник, который сочетает в себе множество жанров. Здесь хулиганская пантомима гармонично соседствует с сопровождением академического симфонического оркестра.

Уникальное сочетание жанров

Новый спектакль представляет собой феерию, где сложная световая партитура дополнена акробатическими номерами высочайшего уровня. Каждый элемент шоу был тщательно продуман, чтобы создать атмосферу волшебства и увлечения. Дети смогут увидеть не только забавных персонажей, но и насладиться качественной музыкой.

Персонажи, знакомые и любимые

На сцене вновь встретятся Ёжик и Медвежонок - вечные друзья, представляющие собой два противоположных характера: мечтателя и реалиста. Их приключения будут полны смеха и трогательных моментов, что сделает спектакль незабываемым для каждого зрителя.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и радости на нашем новогоднем спектакле. Он обязательно станет ярким воспоминанием для всей семьи!

Декабрь
27 декабря суббота
12:00
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
от 2500 ₽
15:00
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
от 2000 ₽
15:00
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
от 1000 ₽

Фотографии

Новогодняя сказка для Ежика с оркестром

