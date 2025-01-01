Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя SKA-дискотека
Киноафиша Новогодняя SKA-дискотека

Новогодняя SKA-дискотека

Продолжительность 3 часа

О концерте

Неповторимый новогодний вечер в Алматы

20 декабря в НЕКВАРТИРЕ произойдет событие, которое будет радовать вас вся зима! Группа NeCoverBand устроит SKA-дискотеку 90-00-х, и ваши сердца снова забьются в ритме бессмертных мелодий!

Это уникальная возможность вернуть дух молодости и свободы. Ожидайте незабываемые эмоции, и не забудьте, что петь мы будем вместе!

Что вас ждет:

  • Зажигательная новогодняя музыкальная программа от главных музыкальных хулиганов!
  • Игры и розыгрыши с классными призами!

Корпоративная опция!

Не упустите шанс подарить себе и своим близким незабываемый вечер. Это отличная возможность для романтического свидания или встречи с теми, с кем вы мечтали встретить Новый год. Также вечер подойдёт для корпоратива небольшого коллектива, который не только поддержит командный дух, но и поможет лучше узнать друг друга.

Ждем вас по адресу: ул. Текстильная, 14 (район ул. Ауэзова - Кабанбай Батыра). Пусть этот Новый год станет по-настоящему волшебным!

Купить билет на концерт Новогодняя SKA-дискотека

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
20:00
Творческое пространство «Неквартира» г. Алматы, ул. Текстильная 14
от 20000 ₽

В ближайшие дни

Драгни
Хип-хоп Поп
Драгни
11 декабря в 20:00 Everjazz
от 10000 ₽
Михаил Шуфутинский
Шансон Эстрада
Михаил Шуфутинский
13 марта в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Антоха МС
Электронная музыка
Антоха МС
21 марта в 20:00 Motor Club Almaty
от 15000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше