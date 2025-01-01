Новогодняя SKA-дискотека

Неповторимый новогодний вечер в Алматы

20 декабря в НЕКВАРТИРЕ произойдет событие, которое будет радовать вас вся зима! Группа NeCoverBand устроит SKA-дискотеку 90-00-х, и ваши сердца снова забьются в ритме бессмертных мелодий!

Это уникальная возможность вернуть дух молодости и свободы. Ожидайте незабываемые эмоции, и не забудьте, что петь мы будем вместе!

Что вас ждет:

Зажигательная новогодняя музыкальная программа от главных музыкальных хулиганов!

Игры и розыгрыши с классными призами!

Корпоративная опция!

Не упустите шанс подарить себе и своим близким незабываемый вечер. Это отличная возможность для романтического свидания или встречи с теми, с кем вы мечтали встретить Новый год. Также вечер подойдёт для корпоратива небольшого коллектива, который не только поддержит командный дух, но и поможет лучше узнать друг друга.

Ждем вас по адресу: ул. Текстильная, 14 (район ул. Ауэзова - Кабанбай Батыра). Пусть этот Новый год станет по-настоящему волшебным!