Новогодняя симфония. Классик коктейль-холл

Приближение Нового года в Краснодаре ощущается по особому, волшебному настроению, которое подарит концерт в Музыкальном театре «Премьера». Непринужденная атмосфера коктейль-холлов в нарядном фойе театра создаст идеальные условия для того, чтобы настроиться на праздничную волну.
Классический коктейль-холл предлагает зрителям уникальную возможность насладиться любимой музыкой в исполнении Симфонического оркестра Музыкального театра. Это не только музыкальное событие, но и возможность провести вечер в компании друзей, наслаждаясь согревающими напитками и уютной атмосферой.
В канун Нового года коктейль-холл «Новогодняя симфония» станет неформальным голубым огоньком для зрителей и артистов театра. В программе вечера ожидаются:
Все это — в безупречном исполнении Симфонического оркестра, который создаст неповторимую праздничную атмосферу.
Не пропустите возможность окунуться в магию музыки и настроиться на волшебство зимних праздников!