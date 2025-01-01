Новогодняя симфония. Классик коктейль-холл

Новогодний концерт в Краснодаре

Приближение Нового года в Краснодаре ощущается по особому, волшебному настроению, которое подарит концерт в Музыкальном театре «Премьера». Непринужденная атмосфера коктейль-холлов в нарядном фойе театра создаст идеальные условия для того, чтобы настроиться на праздничную волну.

Коктейль-холл — праздник в каждой ноте

Классический коктейль-холл предлагает зрителям уникальную возможность насладиться любимой музыкой в исполнении Симфонического оркестра Музыкального театра. Это не только музыкальное событие, но и возможность провести вечер в компании друзей, наслаждаясь согревающими напитками и уютной атмосферой.

Программа вечера

В канун Нового года коктейль-холл «Новогодняя симфония» станет неформальным голубым огоньком для зрителей и артистов театра. В программе вечера ожидаются:

новогодние песни из известных кинофильмов;

адаптированная классика;

советские и российские хиты.

Все это — в безупречном исполнении Симфонического оркестра, который создаст неповторимую праздничную атмосферу.

Не пропустите возможность окунуться в магию музыки и настроиться на волшебство зимних праздников!