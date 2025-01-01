Спектакль Новогодняя симфония чудес

Меню
Новогодняя симфония чудес
Продолжительность 1 час 

О спектакле

Новогоднее чудо для всей семьи в театре «Астана Опера»

Театр «Астана Опера» приглашает вас на уникальное событие, где искусство переплетается со временем. Погрузитесь в настоящую симфонию волшебства! В великолепном фойе театра оживает история, рожденная из музыки и света.

Волшебная Новогодняя библиотека искусства

Под мерцание гирлянд и хрустальных огней зрители окажутся в Новогодней библиотеке искусства, где каждый зал хранит свои тайны. Здесь вас встретит Леди Люмьер, хранительница света, Часовщик — волшебный мастер времени и загадочный Импресарио, который пытается подчинить искусство своей власти.

Спасение волшебства

Когда волшебство окажется под угрозой, только юные зрители смогут вернуть гармонию и зажечь ёлку, помогая героям победить Тьму! Каждый ребёнок станет полноправным участником представления и вместе с героями поможет завести Новогодние часы, отыскать Скрипичный ключ и зажечь огни на главной ёлке театра.

Подарки и встречи с героями

Особенные новогодние подарки ждут юных зрителей, а также возможность встретиться с героями представления в фотозонах, созданных специально для этого случая. Этот праздник объединяет театр, волшебство и зрителей в одном великолепном действии.

Не упустите шанс ощутить, как музыка оживает, свет пробуждается, а Новый год рождается прямо на ваших глазах!

Обращаем внимание, что билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случае отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях возврат и обмен не производится.

Декабрь
18 декабря четверг
12:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
19 декабря пятница
12:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
20 декабря суббота
11:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
14:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
21 декабря воскресенье
11:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
14:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
23 декабря вторник
12:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
24 декабря среда
12:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
25 декабря четверг
12:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
26 декабря пятница
12:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
28 декабря воскресенье
12:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
29 декабря понедельник
12:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1
