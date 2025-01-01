Новогодняя шоу-дискотека для подростков «#Кидспати. Роблокс»

Новогодняя Дискотека #Кидспати в Москве

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательное событие — Дискотека # Кидспати. Здесь вас ждёт уникальная программа, насыщенная яркими впечатлениями и позитивом!

Музыка и активности

Улётная музыка от известных диджеев Москвы.

Лучшие танцевальные коллективы России.

Современные активности для развития креативности и двигательной активности.

Безалкогольный бар с разнообразными напитками.

Увлекательные танцевальные и интерактивные конкурсы с призами.

Сладкие подарки в оригинальных упаковках.

Профессиональные фото и видеорепортажи для сохранения воспоминаний.

Полный контроль и безопасность на мероприятии.

Безопасность и комфорт

Мы строго соблюдаем правила: никакого алкоголя, курения и посторонних. Волонтёры всегда готовы помочь и ответить на ваши вопросы.

Комфортная зона для родителей: вы можете наблюдать за вашим ребёнком, находясь в VIP-зоне. Это отличный способ проводить время вместе и обсуждать общие интересы.

Программа вечера

Приготовьтесь к насыщенной и яркой программе, которая подарит незабываемые впечатления:

«Роблокс» — квест с самыми сложными командными головоломками по мотивам игр.

— квест с самыми сложными командными головоломками по мотивам игр. Танцевальные батлы и световое шоу — команда Forside Show впечатлит всех своими светодиодными номерами.

— команда Forside Show впечатлит всех своими светодиодными номерами. Модный московский DJ — лучшие хиты, под которые танцует вся Москва.

— лучшие хиты, под которые танцует вся Москва. «Роблокс Обби» — полоса препятствий для настоящих ловкачей.

— полоса препятствий для настоящих ловкачей. Конкурс «Битва Нубов» .

. Фотозоны для создания крутых кадров в тематике «Роблокс».

Важная информация

Подарки выдаются через 30 минут после начала мероприятия и по его окончании. Продолжительность дискотеки составляет 2 часа — идеальное время для ярких эмоций.

Стоимость входного билета

Входной детский билет с подарком — 3500 рублей.

Входной взрослый билет (свободная рассадка) без подарка — 4000 рублей.

Доступ в зону VIP-балкона

Вход в VIP-зону разрешен:

Детям старше 14 лет и взрослым (по входному взрослому билету).

Детям младше 14 лет, пришедшим с родителями (по входному детскому билету).

Взрослый билет включает доступ на вечеринку, танцпол и VIP-балкон. Вход на танцпол для детей (от 7 до 14 лет) только по детскому билет. Важно: взрослый человек допускается на мероприятие только при наличии взрослого билета и только в сопровождении ребенка. Дети старше 14 лет и взрослые проходят только по взрослому билету. При необходимости, возьмите с собой паспорт. Проносить еду и напитки на мероприятие запрещено, детям предоставляется бесплатная питьевая вода.