Новогодняя шоу-дискотека для подростков «#Кидспати. Роблокс»

Новогодняя Дискотека #Кидспати в Москве
Приглашаем вас и ваших детей на увлекательное событие — Дискотека # Кидспати. Здесь вас ждёт уникальная программа, насыщенная яркими впечатлениями и позитивом!
Музыка и активности
- Улётная музыка от известных диджеев Москвы.
- Лучшие танцевальные коллективы России.
- Современные активности для развития креативности и двигательной активности.
- Безалкогольный бар с разнообразными напитками.
- Увлекательные танцевальные и интерактивные конкурсы с призами.
- Сладкие подарки в оригинальных упаковках.
- Профессиональные фото и видеорепортажи для сохранения воспоминаний.
- Полный контроль и безопасность на мероприятии.
Безопасность и комфорт
Мы строго соблюдаем правила: никакого алкоголя, курения и посторонних. Волонтёры всегда готовы помочь и ответить на ваши вопросы.
Комфортная зона для родителей: вы можете наблюдать за вашим ребёнком, находясь в VIP-зоне. Это отличный способ проводить время вместе и обсуждать общие интересы.
Программа вечера
Приготовьтесь к насыщенной и яркой программе, которая подарит незабываемые впечатления:
- «Роблокс» — квест с самыми сложными командными головоломками по мотивам игр.
- Танцевальные батлы и световое шоу — команда Forside Show впечатлит всех своими светодиодными номерами.
- Модный московский DJ — лучшие хиты, под которые танцует вся Москва.
- «Роблокс Обби» — полоса препятствий для настоящих ловкачей.
- Конкурс «Битва Нубов».
- Фотозоны для создания крутых кадров в тематике «Роблокс».
Важная информация
Подарки выдаются через 30 минут после начала мероприятия и по его окончании. Продолжительность дискотеки составляет 2 часа — идеальное время для ярких эмоций.
Стоимость входного билета
- Входной детский билет с подарком — 3500 рублей.
- Входной взрослый билет (свободная рассадка) без подарка — 4000 рублей.
Доступ в зону VIP-балкона
Вход в VIP-зону разрешен:
- Детям старше 14 лет и взрослым (по входному взрослому билету).
- Детям младше 14 лет, пришедшим с родителями (по входному детскому билету).
Взрослый билет включает доступ на вечеринку, танцпол и VIP-балкон. Вход на танцпол для детей (от 7 до 14 лет) только по детскому билет. Важно: взрослый человек допускается на мероприятие только при наличии взрослого билета и только в сопровождении ребенка. Дети старше 14 лет и взрослые проходят только по взрослому билету. При необходимости, возьмите с собой паспорт. Проносить еду и напитки на мероприятие запрещено, детям предоставляется бесплатная питьевая вода.