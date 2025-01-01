Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя Ретро-Дискотека в Музкафе!
Киноафиша Новогодняя Ретро-Дискотека в Музкафе!

Новогодняя Ретро-Дискотека в Музкафе!

О концерте

Новогодняя ретро-дискотека в Музкафе

Приглашаем вас на незабываемую новогоднюю ретро-дискотеку в Музкафе! Этот вечер станет настоящим праздником для любителей музыки и танцев.

Атмосфера праздника

Вас ждут самые яркие хиты 70-х, 80-х и 90-х годов, которые вернут в атмосферу той эпохи. Под звуки знакомых мелодий вы сможете танцевать до утра, наслаждаясь атмосферой веселья и праздника.

Как подготовиться

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777, чтобы обеспечить себе комфортное место для отдыха между танцами. Специально для наших гостей мы подготовили приятные сюрпризы и конкурсы. Это отличный способ встретить новый год в компании друзей или в кругу близких.

Приходите, танцуйте и веселитесь на незабываемой новогодней ретро-дискотеке в Музкафе!

Купить билет на концерт Новогодняя Ретро-Дискотека в Музкафе!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
26 декабря пятница
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя SKA-дискотека
Ска Вечеринка
Новогодняя SKA-дискотека
20 декабря в 20:00 Творческое пространство «Неквартира»
от 20000 ₽
Новогодняя программа с SUNRISE BAND в Музкафе!
Вечеринка
Новогодняя программа с SUNRISE BAND в Музкафе!
28 декабря в 20:00 Музкафе
от 10000 ₽
Mirror of Enigma
Этно Поп Электронная музыка
Mirror of Enigma
24 января в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше