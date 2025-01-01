Новогодняя программа с SUNRISE BAND в Музкафе!

25 декабря вы сможете насладиться выступлением одной из лучших групп Казахстана - SUNRISE BAND. Музыканты представят яркую праздничную программу, в которой собраны легендарные хиты 90-х и 00-х годов.
В этот вечер вас ждут песни, под которые росли, влюблялись и танцевали целые поколения. Группа наполнит атмосферу энергией праздника и новогодним настроением, которое возникнет с первых же аккордов.
Приходите провести вечер в атмосфере музыки, света и праздника вместе с SUNRISE BAND!
После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 377