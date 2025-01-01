Новогодняя программа с SUNRISE BAND в Музкафе!

Праздничный вечер с SUNRISE BAND

25 декабря вы сможете насладиться выступлением одной из лучших групп Казахстана - SUNRISE BAND. Музыканты представят яркую праздничную программу, в которой собраны легендарные хиты 90-х и 00-х годов.

Лучшие хиты на одной сцене

В этот вечер вас ждут песни, под которые росли, влюблялись и танцевали целые поколения. Группа наполнит атмосферу энергией праздника и новогодним настроением, которое возникнет с первых же аккордов.

Почему стоит посетить этот концерт?

Живое исполнение любимых хитов

Неповторимая атмосфера веселья и уюта

Возможность вспомнить лучшие моменты своей жизни через музыку

Приходите провести вечер в атмосфере музыки, света и праздника вместе с SUNRISE BAND!

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 377