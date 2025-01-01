Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя программа с SUNRISE BAND в Музкафе!
Киноафиша Новогодняя программа с SUNRISE BAND в Музкафе!

Новогодняя программа с SUNRISE BAND в Музкафе!

О концерте

Праздничный вечер с SUNRISE BAND

25 декабря вы сможете насладиться выступлением одной из лучших групп Казахстана - SUNRISE BAND. Музыканты представят яркую праздничную программу, в которой собраны легендарные хиты 90-х и 00-х годов.

Лучшие хиты на одной сцене

В этот вечер вас ждут песни, под которые росли, влюблялись и танцевали целые поколения. Группа наполнит атмосферу энергией праздника и новогодним настроением, которое возникнет с первых же аккордов.

Почему стоит посетить этот концерт?

  • Живое исполнение любимых хитов
  • Неповторимая атмосфера веселья и уюта
  • Возможность вспомнить лучшие моменты своей жизни через музыку

Приходите провести вечер в атмосфере музыки, света и праздника вместе с SUNRISE BAND!

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 377

Купить билет на концерт Новогодняя программа с SUNRISE BAND в Музкафе!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽
28 декабря воскресенье
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Махаббат әлемі Алматыда
Эстрада
Махаббат әлемі Алматыда
18 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Анжелика Варум и Леонид Агутин
Поп
Анжелика Варум и Леонид Агутин
19 апреля в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Courchevel Air Fest x Odyssay
Электронная музыка Вечеринка
Courchevel Air Fest x Odyssay
17 января в 11:00 Queen Mountain Resort
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше