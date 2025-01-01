Новогодняя программа с группой «МОТОРОЛЛЕР» в Музкафе!

Яркий новогодний вечер с группой Мотороллер

25 декабря вас ждёт незабываемый концерт легендарной группы Мотороллер — музыкантов, которые давно стали символом эпохи. Их песни знакомы и любимы многими поколениями, и в этот вечер они готовы подарить вам свою энергетику и магию.

Приготовьтесь к празднику

На концерте прозвучат самые известные авторские хиты, а также новые композиции, под которые невозможно устоять. Зал наполнится живым пением — атмосфера превратится в тёплую новогоднюю вечеринку среди своих!

Финальные аккорды года

Проведите вечер в компании великолепной музыки, огней и праздничного настроения. Это отличный способ завершить год, наслаждаясь любимыми мелодиями и общением с единомышленниками.

Важно: После приобретения билета не забудьте забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777.