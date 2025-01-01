Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя программа с группой «МОТОРОЛЛЕР» в Музкафе!
Киноафиша Новогодняя программа с группой «МОТОРОЛЛЕР» в Музкафе!

Новогодняя программа с группой «МОТОРОЛЛЕР» в Музкафе!

О концерте

Яркий новогодний вечер с группой Мотороллер

25 декабря вас ждёт незабываемый концерт легендарной группы Мотороллер — музыкантов, которые давно стали символом эпохи. Их песни знакомы и любимы многими поколениями, и в этот вечер они готовы подарить вам свою энергетику и магию.

Приготовьтесь к празднику

На концерте прозвучат самые известные авторские хиты, а также новые композиции, под которые невозможно устоять. Зал наполнится живым пением — атмосфера превратится в тёплую новогоднюю вечеринку среди своих!

Финальные аккорды года

Проведите вечер в компании великолепной музыки, огней и праздничного настроения. Это отличный способ завершить год, наслаждаясь любимыми мелодиями и общением с единомышленниками.

Важно: После приобретения билета не забудьте забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777.

Купить билет на концерт Новогодняя программа с группой «МОТОРОЛЛЕР» в Музкафе!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Chepikk
Поп
Chepikk
1 марта в 19:00 Motor Club Almaty
от 16000 ₽
Махаббат әлемі Алматыда
Эстрада
Махаббат әлемі Алматыда
18 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Новогодняя танцевальная программа с группой 2FACE в Музкафе
Вечеринка
Новогодняя танцевальная программа с группой 2FACE в Музкафе
30 декабря в 20:00 Музкафе
от 10000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше