Новогодняя программа с группой DON CUBA в Музкафе!
О концерте

Новогодний концерт латинской музыки в Алматы

Подготовьтесь к незабываемому новогоднему вечеру в компании группы DON CUBA! Этот увлекательный концерт пройдет в Музкафе, и обещает стать ярким завершением уходящего года.

Музыка, которая заведёт всех!

На сцене Музкафе 28, 29 и 30 декабря зазвучат горячие ритмы Латинской Америки: самба, зумба, макарена и ламбада. Это будет настоящая феерия музыки и танцев, от которой невозможно усидеть на месте. Группа DON CUBA известна своей энергией и зажигательными выступлениями, и эти три вечера станут отличной возможностью зарядиться позитивом в преддверии нового года.

Забронируйте место заранее!

Не забудьте, что после покупки билета необходимо забронировать столик. Позаботьтесь о своем комфорте и живом общении с друзьями — создайте атмосферу праздника вокруг себя!

Приходите на вечеринку года и примите участие в этом ярком музыкальном событии в Алматы!

Декабрь
28 декабря воскресенье
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽
30 декабря вторник
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽

