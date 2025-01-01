Меню
Новогодняя программа с группой AURA LIVE в Музкафе!
О концерте

Итальянская праздничная вечеринка: Sanremo под звуки AURA LIVE

27 декабря вам предоставится уникальная возможность стать частью итальянского праздника, который пройдет под знаменитые хиты фестиваля Sanremo. В этот вечер на сцене прозвучат такие мелодии, как «Mama Maria», «Felicità», «Soli» и «L’Italiano», которые заставят вас не только слушать, но и танцевать.

Музыка, которую невозможно не почувствовать

Музыка в исполнении AURA LIVE наполнит зал яркими красками и заставит вас почувствовать атмосферу настоящего итальянского праздника. Вы сможете насладиться живым исполнением популярных хитов, которые подарят мурашки и поднимут настроение.

Незабываемая новогодняя атмосфера

Приходите и окунитесь в мир новогодней Италии, где царит тепло и радость. Это событие станет отличным поводом, чтобы собраться с друзьями и провести вечер в непринужденной обстановке, наслаждаясь хорошей музыкой и выпивая бокал вина.

Полезная информация

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777 Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 10000 ₽

