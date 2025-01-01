Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя потеха
Киноафиша Новогодняя потеха

Спектакль Новогодняя потеха

6+
Возраст 6+

О спектакле

Новогодняя потеха от Театра пластики рук Hand Made

Театр пластики рук Hand Made — уникальный коллектив, не имеющий аналогов не только в России, но и за её пределами. Тысячи зрителей тепло встречают каждое выступление этого театра, и с нетерпением ждут новых премьер.

Что ждет зрителей

В программе «Новогодняя потеха» театр представит калейдоскоп лучших номеров, которые уже объехали более 20 стран мира. Зрителей порадуют не только знакомые композиции, но и новые постановки, которые добавят свежести в уже полюбившееся представление.

Неповторимое искусство пластики рук

Спектакль особенно понравится любителям оригинальных форм искусства и необычных новогодних представлений. Уникальный жанр пластики рук зрители смогут увидеть в сочетании с яркой музыкальной программой.

Подарки от артистов

Каждый зритель получит маленький подарок из рук артистов театра — это станет приятным завершением их новогоднего вечера.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления и насладиться искусством театра Hand Made!

Купить билет на спектакль Новогодняя потеха

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1900 ₽
6 января вторник
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Приключение новогодней елочки
0+
Детский Детские елки Интерактивный Иммерсивный
Приключение новогодней елочки
25 декабря в 18:15 Малышок
от 1660 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
12 февраля в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Гринч — похититель Рождества
0+
Детский Детские елки
Гринч — похититель Рождества
3 января в 10:30 Karlsson Haus на Кирочной
от 2450 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше