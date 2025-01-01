Спектакль Новогодняя потеха

Новогодняя потеха от Театра пластики рук Hand Made

Театр пластики рук Hand Made — уникальный коллектив, не имеющий аналогов не только в России, но и за её пределами. Тысячи зрителей тепло встречают каждое выступление этого театра, и с нетерпением ждут новых премьер.

Что ждет зрителей

В программе «Новогодняя потеха» театр представит калейдоскоп лучших номеров, которые уже объехали более 20 стран мира. Зрителей порадуют не только знакомые композиции, но и новые постановки, которые добавят свежести в уже полюбившееся представление.

Неповторимое искусство пластики рук

Спектакль особенно понравится любителям оригинальных форм искусства и необычных новогодних представлений. Уникальный жанр пластики рук зрители смогут увидеть в сочетании с яркой музыкальной программой.

Подарки от артистов

Каждый зритель получит маленький подарок из рук артистов театра — это станет приятным завершением их новогоднего вечера.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления и насладиться искусством театра Hand Made!