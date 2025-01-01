Спектакль Новогодняя потеха

Театр пластики рук Hand Made — уникальный коллектив, не имеющий аналогов не только в России, но и за её пределами. Тысячи зрителей тепло встречают каждое выступление этого театра, и с нетерпением ждут новых премьер.
В программе «Новогодняя потеха» театр представит калейдоскоп лучших номеров, которые уже объехали более 20 стран мира. Зрителей порадуют не только знакомые композиции, но и новые постановки, которые добавят свежести в уже полюбившееся представление.
Спектакль особенно понравится любителям оригинальных форм искусства и необычных новогодних представлений. Уникальный жанр пластики рук зрители смогут увидеть в сочетании с яркой музыкальной программой.
Каждый зритель получит маленький подарок из рук артистов театра — это станет приятным завершением их новогоднего вечера.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления и насладиться искусством театра Hand Made!