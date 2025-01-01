Новогодний мастер-класс для юных художников в Ельцин Центре

Приглашаем маленьких творцов на увлекательный мастер-класс по созданию новогодних открыток! Это занятие предоставит возможность детям проявить свою фантазию и талант, создавая уникальные произведения искусства.

Волшебный процесс создания открыток

Опытная художница раскроет секреты создания ярких и праздничных композиций, научит использовать смешанную технику, что сделает каждую открытку по-настоящему оригинальной. Каждый участник сможет создать свою индивидуальную и теплую открытку, которая станет отличным подарком для родных и близких.

Полезная информация

Мастер-класс рекомендуется для детей от 6 лет. Дети младше 6 лет могут участвовать в занятии только в сопровождении родителей. Билет оплачивается отдельно. Все необходимые материалы для творчества предоставляются.

Не упустите шанс подарить своему ребенку незабываемые моменты и развить его творческие способности в предвкушении новогодних праздников!