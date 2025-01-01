Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками

Предновогодний вечер с лучшими операми и опереттами
Приглашаем на яркий предновогодний концерт в старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной. Это ужин-концерт с коктейлем лучших арий, который станет отличным началом для встречи Нового Года в кругу хорошей компании.
Неповторимая атмосфера
Приятная прогулка по новогодней набережной, с которой открывается вид на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова, добавит магии предстоящей ночи.
Ужин и меню
Стоимость билета включает ужин за столиками, в меню возможны изменения. Вас ждут:
- комплимент от особняка: шампанское/вино;
- морс клюквенный/брусничный;
- картофель айдахо;
- филе форели с овощами, запеченное в духовке;
- грудка куриная "под шубой" в духовке;
- салат "витаминный";
- нарезка из свежих овощей;
- фуршетная тарталетка с сырной нарезкой;
- десерт: тирамису/наполеон/сникерс;
- чай.
Программа концерта
В программе концерта - самые яркие арии из известных опер и оперетт:
- Штраус «Ария князя Орловского» из оперетты «Летучая мышь»
- Русская народная песня «Метелица»
- Чайковский «Ариозо Роберта» из оперы «Иоланта»
- Чайковский «Средь шумного бала»
- Мейербер «Каватина пажа» из оперы «Гугеноты»
- Моцарт «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро»
- Римский-Корсаков «Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка»
- Римский-Корсаков «Ария Оксаны» из оперы «Ночь перед Рождеством»
- Глинка «Романс Ратмира» из оперы «Руслан и Людмила»
- и другие самые красивые арии.
Исполнители концерта
Свой талант на сцене продемонстрируют:
- Михаил Троян — баритон
- Юлия Старцева — сопрано
- Цзян Жуань — тенор
- Эльвира Ефименкова — сопрано
- Константин Зелигер — фортепиано
Продюсер: Анастасия Козельская
Продолжительность: 2 часа, два отделения с одним антрактом. Аудитория: 18+