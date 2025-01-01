Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками

Предновогодний вечер с лучшими операми и опереттами

Приглашаем на яркий предновогодний концерт в старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной. Это ужин-концерт с коктейлем лучших арий, который станет отличным началом для встречи Нового Года в кругу хорошей компании.

Неповторимая атмосфера

Приятная прогулка по новогодней набережной, с которой открывается вид на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова, добавит магии предстоящей ночи.

Ужин и меню

Стоимость билета включает ужин за столиками, в меню возможны изменения. Вас ждут:

комплимент от особняка: шампанское/вино;

морс клюквенный/брусничный;

картофель айдахо;

филе форели с овощами, запеченное в духовке;

грудка куриная "под шубой" в духовке;

салат "витаминный";

нарезка из свежих овощей;

фуршетная тарталетка с сырной нарезкой;

десерт: тирамису/наполеон/сникерс;

чай.

Программа концерта

В программе концерта - самые яркие арии из известных опер и оперетт:

Штраус «Ария князя Орловского» из оперетты «Летучая мышь»

Русская народная песня «Метелица»

Чайковский «Ариозо Роберта» из оперы «Иоланта»

Чайковский «Средь шумного бала»

Мейербер «Каватина пажа» из оперы «Гугеноты»

Моцарт «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро»

Римский-Корсаков «Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка»

Римский-Корсаков «Ария Оксаны» из оперы «Ночь перед Рождеством»

Глинка «Романс Ратмира» из оперы «Руслан и Людмила»

и другие самые красивые арии.

Исполнители концерта

Свой талант на сцене продемонстрируют:

Михаил Троян — баритон

Юлия Старцева — сопрано

Цзян Жуань — тенор

Эльвира Ефименкова — сопрано

Константин Зелигер — фортепиано

Продюсер: Анастасия Козельская

Продолжительность: 2 часа, два отделения с одним антрактом. Аудитория: 18+