Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками
18+
О концерте

Предновогодний вечер с лучшими операми и опереттами

Приглашаем на яркий предновогодний концерт в старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной. Это ужин-концерт с коктейлем лучших арий, который станет отличным началом для встречи Нового Года в кругу хорошей компании.

Неповторимая атмосфера

Приятная прогулка по новогодней набережной, с которой открывается вид на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова, добавит магии предстоящей ночи.

Ужин и меню

Стоимость билета включает ужин за столиками, в меню возможны изменения. Вас ждут:

  • комплимент от особняка: шампанское/вино;
  • морс клюквенный/брусничный;
  • картофель айдахо;
  • филе форели с овощами, запеченное в духовке;
  • грудка куриная "под шубой" в духовке;
  • салат "витаминный";
  • нарезка из свежих овощей;
  • фуршетная тарталетка с сырной нарезкой;
  • десерт: тирамису/наполеон/сникерс;
  • чай.

Программа концерта

В программе концерта - самые яркие арии из известных опер и оперетт:

  • Штраус «Ария князя Орловского» из оперетты «Летучая мышь»
  • Русская народная песня «Метелица»
  • Чайковский «Ариозо Роберта» из оперы «Иоланта»
  • Чайковский «Средь шумного бала»
  • Мейербер «Каватина пажа» из оперы «Гугеноты»
  • Моцарт «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Римский-Корсаков «Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка»
  • Римский-Корсаков «Ария Оксаны» из оперы «Ночь перед Рождеством»
  • Глинка «Романс Ратмира» из оперы «Руслан и Людмила»
  • и другие самые красивые арии.

Исполнители концерта

Свой талант на сцене продемонстрируют:

  • Михаил Троян — баритон
  • Юлия Старцева — сопрано
  • Цзян Жуань — тенор
  • Эльвира Ефименкова — сопрано
  • Константин Зелигер — фортепиано

Продюсер: Анастасия Козельская

Продолжительность: 2 часа, два отделения с одним антрактом. Аудитория: 18+

Январь
4 января воскресенье
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 5000 ₽

Фотографии

Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками

