Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками

Предновогодний вечер с ариями из знаменитых опер в Доме Шредера

Приглашаем вас провести яркий предновогодний вечер в старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной. Ожидайте захватывающий ужин-концерт, в который вошли лучшие арии из знаменитых опер и оперетт. Вам будет предоставлена возможность в компании друзей насладиться искусством и вместе встретить Новый Год.

Незабываемые виды и гастрономические удовольствия

Приятная прогулка по новогодней набережной с видом на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова создаст атмосферу для незабываемого вечера.

Ужин за столиками, который входит в стоимость билетов, предложит следующие угощения (меню может быть изменено):

Комплимент от особняка: шампанское или вино

Морс (клюквенный или брусничный)

Картофель айдахо

Филе форели с овощами, запечённое в духовке

Грудка куриная "под шубой" в духовке

Салат "витаминный"

Нарезка из свежих овощей

Фуршетная тарталетка с сырной нарезкой

Десерт (тирамису, наполеон или сникерс)

Чай

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат:

Штраус — "Ария князя Орловского" из оперетты "Летучая мышь"

Русская народная песня "Метелица"

Чайковский — "Ариозо Роберта" из оперы "Иоланта"

Чайковский — "Средь шумного бала"

Мейербер — "Каватина пажа" из оперы "Гугеноты"

Моцарт — "Ария Фигаро" из оперы "Свадьба Фигаро"

Римский-Корсаков — "Ария Снегурочки" из оперы "Снегурочка"

Римский-Корсаков — "Ария Оксаны" из оперы "Ночь перед Рождеством"

Глинка — "Романс Ратмира" из оперы "Руслан и Людмила"

И другие самые яркие и красивые арии!

Исполнители концерта

На сцене выступят:

Михаил Троян — баритон

Юлия Старцева — сопрано

Цзян Жуань — тенор

Эльвира Ефименкова — сопрано

Константин Зелигер — фортепиано

Продюсер концерта — Анастасия Козельская.

Продолжительность программы составляет 2 часа, с одним антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 18 лет.