Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками
18+
Возраст 18+

О концерте

Предновогодний вечер с ариями из знаменитых опер в Доме Шредера

Приглашаем вас провести яркий предновогодний вечер в старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной. Ожидайте захватывающий ужин-концерт, в который вошли лучшие арии из знаменитых опер и оперетт. Вам будет предоставлена возможность в компании друзей насладиться искусством и вместе встретить Новый Год.

Незабываемые виды и гастрономические удовольствия

Приятная прогулка по новогодней набережной с видом на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова создаст атмосферу для незабываемого вечера.

Ужин за столиками, который входит в стоимость билетов, предложит следующие угощения (меню может быть изменено):

  • Комплимент от особняка: шампанское или вино
  • Морс (клюквенный или брусничный)
  • Картофель айдахо
  • Филе форели с овощами, запечённое в духовке
  • Грудка куриная "под шубой" в духовке
  • Салат "витаминный"
  • Нарезка из свежих овощей
  • Фуршетная тарталетка с сырной нарезкой
  • Десерт (тирамису, наполеон или сникерс)
  • Чай

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат:

  • Штраус — "Ария князя Орловского" из оперетты "Летучая мышь"
  • Русская народная песня "Метелица"
  • Чайковский — "Ариозо Роберта" из оперы "Иоланта"
  • Чайковский — "Средь шумного бала"
  • Мейербер — "Каватина пажа" из оперы "Гугеноты"
  • Моцарт — "Ария Фигаро" из оперы "Свадьба Фигаро"
  • Римский-Корсаков — "Ария Снегурочки" из оперы "Снегурочка"
  • Римский-Корсаков — "Ария Оксаны" из оперы "Ночь перед Рождеством"
  • Глинка — "Романс Ратмира" из оперы "Руслан и Людмила"
  • И другие самые яркие и красивые арии!

Исполнители концерта

На сцене выступят:

  • Михаил Троян — баритон
  • Юлия Старцева — сопрано
  • Цзян Жуань — тенор
  • Эльвира Ефименкова — сопрано
  • Константин Зелигер — фортепиано

Продюсер концерта — Анастасия Козельская.

Продолжительность программы составляет 2 часа, с одним антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 18 лет.

Декабрь
31 декабря среда
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 5000 ₽

Фотографии

Фотографии

