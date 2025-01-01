Новогодняя опера. Праздничный ужин-концерт за столиками

Предновогодний вечер с ариями из знаменитых опер в Доме Шредера
Приглашаем вас провести яркий предновогодний вечер в старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной. Ожидайте захватывающий ужин-концерт, в который вошли лучшие арии из знаменитых опер и оперетт. Вам будет предоставлена возможность в компании друзей насладиться искусством и вместе встретить Новый Год.
Незабываемые виды и гастрономические удовольствия
Приятная прогулка по новогодней набережной с видом на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова создаст атмосферу для незабываемого вечера.
Ужин за столиками, который входит в стоимость билетов, предложит следующие угощения (меню может быть изменено):
- Комплимент от особняка: шампанское или вино
- Морс (клюквенный или брусничный)
- Картофель айдахо
- Филе форели с овощами, запечённое в духовке
- Грудка куриная "под шубой" в духовке
- Салат "витаминный"
- Нарезка из свежих овощей
- Фуршетная тарталетка с сырной нарезкой
- Десерт (тирамису, наполеон или сникерс)
- Чай
Музыкальная программа
В программе концерта прозвучат:
- Штраус — "Ария князя Орловского" из оперетты "Летучая мышь"
- Русская народная песня "Метелица"
- Чайковский — "Ариозо Роберта" из оперы "Иоланта"
- Чайковский — "Средь шумного бала"
- Мейербер — "Каватина пажа" из оперы "Гугеноты"
- Моцарт — "Ария Фигаро" из оперы "Свадьба Фигаро"
- Римский-Корсаков — "Ария Снегурочки" из оперы "Снегурочка"
- Римский-Корсаков — "Ария Оксаны" из оперы "Ночь перед Рождеством"
- Глинка — "Романс Ратмира" из оперы "Руслан и Людмила"
- И другие самые яркие и красивые арии!
Исполнители концерта
На сцене выступят:
- Михаил Троян — баритон
- Юлия Старцева — сопрано
- Цзян Жуань — тенор
- Эльвира Ефименкова — сопрано
- Константин Зелигер — фортепиано
Продюсер концерта — Анастасия Козельская.
Продолжительность программы составляет 2 часа, с одним антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 18 лет.