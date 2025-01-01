Новогодняя ночь в высотке на Котельнической

Новогодний вечер в арт-ресторане Signature Art

В арт-ресторане Signature Art на Котельнической набережной состоится незабываемый новогодний вечер. Здесь соберутся любители живой музыки, джаза и праздничной атмосферы.

Программа вечера

В программе ожидаются:

Живая музыка и джаз от Ольги Ступиной с бэндом;

Зажигательная программа «Русский рок» от артистов театра Модерн;

Праздничный ужин с изысканными блюдами;

Шампанское, танцы и подарки каждому гостю.

Уникальная атмосфера

Арт-ресторан Signature Art славится своей уникальной атмосферой, которая сочетает в себе искусство и огни столицы. Каждая деталь здесь вдохновляет: картины, музыка, кухня и сам дух знаменитой высотки.

Кому стоит посетить

Событие подойдет тем, кто ценит яркие праздники и стремится провести вечер в окружении искусства и творчества. Не упустите возможность встретить Новый год в необычном и вдохновляющем месте!