Новогодняя ночь в высотке на Котельнической
Билеты от 12000₽
0+
Возраст 0+
Билеты от 12000₽

О концерте

Новогодний вечер в арт-ресторане Signature Art

В арт-ресторане Signature Art на Котельнической набережной состоится незабываемый новогодний вечер. Здесь соберутся любители живой музыки, джаза и праздничной атмосферы.

Программа вечера

В программе ожидаются:

  • Живая музыка и джаз от Ольги Ступиной с бэндом;
  • Зажигательная программа «Русский рок» от артистов театра Модерн;
  • Праздничный ужин с изысканными блюдами;
  • Шампанское, танцы и подарки каждому гостю.

Уникальная атмосфера

Арт-ресторан Signature Art славится своей уникальной атмосферой, которая сочетает в себе искусство и огни столицы. Каждая деталь здесь вдохновляет: картины, музыка, кухня и сам дух знаменитой высотки.

Кому стоит посетить

Событие подойдет тем, кто ценит яркие праздники и стремится провести вечер в окружении искусства и творчества. Не упустите возможность встретить Новый год в необычном и вдохновляющем месте!

Декабрь
31 декабря среда
22:00
Signature Art Москва, Котельническая наб., 1/15, корп. В
от 12000 ₽

