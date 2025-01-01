Меню
Новогодняя ночь в Типографии
Киноафиша Новогодняя ночь в Типографии

Новогодняя ночь в Типографии

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодняя ночь в клубе Типография

Клуб Типография в Новосибирске приглашает вас отметить Новый год в атмосфере веселья и праздника. После полуночи здесь начнется незабываемое шоу, полное удивительных событий и ярких эмоций.

Что вас ждет?

Приготовьтесь к захватывающим выступлениям артистов и DJ-сетам, которые будут создавать идеальное настроение на протяжении всей ночи. Исходя из секретов клуба, созданные атмосферные декорации перенесут вас в сказочный мир, где каждый момент наполнен магией.

Интересные факты о клубе

Клуб Типография славится своим уникальным дизайном и отличной акустикой. Это затягивает не только зрителей, но и известных исполнителей, которые оставляют здесь свои лучшие выступления. За свою историю Типография приняла множество тематических вечеринок и уникальных событий, из которых каждая оставила свой след.

Не упустите возможность

Приходите с друзьями и близкими, чтобы встречать праздник в компании лучших людей. Одевайте свои самые яркие наряды и готовьтесь танцевать до утра. Этой ночью именно вы – главный герой праздника!

Купить билет на концерт Новогодняя ночь в Типографии

Декабрь
30 декабря вторник
00:00
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
от 2000 ₽

