Новогодняя Ночь в Соборе. Органное Рок-шоу
Билеты от 1000₽
12+
О концерте

Концерт в Кафедральном соборе: музыка рок-легенд на органе

Фонд Бельканто приглашает вас на уникальный концерт в старинный Кафедральный собор Святых Петра и Павла. Здесь, в величественной атмосфере, вы сможете услышать несравненные композиции культовых рок-групп, от Queen до Nirvana, в исполнении исторического органа фирмы Зауэр.

Рок-музыка, изменившая мир

Этот концерт – не просто музыкальное событие, а дань уважения тем легендарным коллективам, чей вклад в современную музыкальную культуру огромен и неоспорим. Metallica навсегда изменила хард-рок и хэви-металл, а Scorpions подарили миру лирические рок-баллады, ставшие популярными во всем мире, включая нашу страну.

Забываемые мелодии

Queen, во главе с неподражаемым Фредди Меркьюри, остаются одним из тех уникальных явлений, которые продолжают определять развитие поп-культуры. Фронтмен и основатель гранж-группы Nirvana, Курт Кобейн, был признан "голосом поколения Х", став символом альтернативного рока. Эти музыканты стали первопроходцами и оказали заметное влияние на многих известных исполнителей.

Уникальная атмосфера

Новаторство и оригинальное звучание этих групп сделали их композиции не только запоминающимися, но и любимыми для миллионов слушателей. Знакомая музыка, исполненная на органе в акустике лютеранского собора, подарит вам яркие эмоции и заряд энергии, который так необходим в повседневной жизни.

Не упустите возможность стать частью этого масштабного музыкального события!

Помощь с билетами
Январь
5 января понедельник
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

