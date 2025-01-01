Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу
Билеты от 3800₽
Киноафиша Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу

Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте

Новогодний концерт в Кафедральном соборе

В скором времени наступит Новый год, и вокруг царит радостное оживление. Праздник уже на пороге, и мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая подарит уникальное новогоднее настроение.

Фонд Бельканто с гордостью представляет концерт в старинном Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Здесь, в исполнении исторического органа фирмы Зауэр, прозвучат композиции культовых рок-групп от Queen до Nirvana.

Наследие легенд рок-музыки

Музыка этих групп по праву считается знаковой. Их вклад в современную музыкальную культуру огромен. Каждый из этих талантливых коллективов внёс свою лепту в развитие разнообразных стилей рока, завоевав сердца миллионов слушателей по всему миру.

Без Metallica невозможно представить хард-рок и хэви-металл, а без Scorpions - жанр лирической рок-баллады, который так любим и в нашей стране. Queen с неподражаемым Фредди Меркьюри продолжает оказывать влияние на поп-культуру, а Курт Кобейн из Nirvana стал символом поколения, оставив неизгладимый след в альтернативном роке.

Музыкальная программа

Невероятные мелодии этих коллективов, исполненные на органе в акустике лютеранского собора, подарят вам яркие эмоции и заряд энергии!

Исполнители

  • Мультимедийная инсталляция - Вальтруд Шмидт
  • Лауреаты международных конкурсов:
  • Иван Ипатов - орган
  • Ксения Свириденко - орган
  • Камерный оркестр «Antonio-orchestra»

Художественный руководитель и дирижер: Антон Паисов

В программе:

  • Metallica
  • Queen
  • Scorpions
  • Nirvana
  • Linkin Park

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться любимыми мелодиями!

Подборки
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы

Купить билет на концерт Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу

Помощь с билетами
Декабрь
31 декабря среда
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 3800 ₽

Фотографии

Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу

В ближайшие дни

Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий
6+
Вечеринка
Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий
31 декабря в 21:00 Atmosphere
от 20000 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
8 января в 21:00 Spaten Haus Grand
от 2190 ₽
Десятников
12+
Классическая музыка
Десятников
20 мая в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше