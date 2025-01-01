Новогодняя Ночь в Соборе. Органное рок-шоу

Новогодний концерт в Кафедральном соборе

В скором времени наступит Новый год, и вокруг царит радостное оживление. Праздник уже на пороге, и мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая подарит уникальное новогоднее настроение.

Фонд Бельканто с гордостью представляет концерт в старинном Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Здесь, в исполнении исторического органа фирмы Зауэр, прозвучат композиции культовых рок-групп от Queen до Nirvana.

Наследие легенд рок-музыки

Музыка этих групп по праву считается знаковой. Их вклад в современную музыкальную культуру огромен. Каждый из этих талантливых коллективов внёс свою лепту в развитие разнообразных стилей рока, завоевав сердца миллионов слушателей по всему миру.

Без Metallica невозможно представить хард-рок и хэви-металл, а без Scorpions - жанр лирической рок-баллады, который так любим и в нашей стране. Queen с неподражаемым Фредди Меркьюри продолжает оказывать влияние на поп-культуру, а Курт Кобейн из Nirvana стал символом поколения, оставив неизгладимый след в альтернативном роке.

Музыкальная программа

Невероятные мелодии этих коллективов, исполненные на органе в акустике лютеранского собора, подарят вам яркие эмоции и заряд энергии!

Исполнители

Мультимедийная инсталляция - Вальтруд Шмидт

Лауреаты международных конкурсов:

Иван Ипатов - орган

Ксения Свириденко - орган

Камерный оркестр «Antonio-orchestra»

Художественный руководитель и дирижер: Антон Паисов

В программе:

Metallica

Queen

Scorpions

Nirvana

Linkin Park

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться любимыми мелодиями!