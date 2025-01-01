Новогодняя ночь в Собаке

Новогодняя программа от театральной компании Гамма

Приглашаем вас на уникальное новогоднее событие, которое пройдет с участием остроумных, обаятельных и блистательных артистов стеб-арт-студии «Ха!Мы!». Эти замечательные исполнители поют, играют и очаровывают зрителей в рамках проекта «Песня века». Не пропустите возможность увидеть их в действии!

Специальные гости и сюрпризы

В этом году нас ожидают неожиданные специальные гости, которые добавят испанского драйва в наш новогодний вечер. Кроме того, впервые к нам на мероприятие приедут настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Смогут ли они справиться с конкуренцией от артистов? Это мы узнаем сразу же после боя курантов!

Все включено

Мы позаботились о вашем комфорте: в стоимость билета входит не только программа, но и угощения. Каждому зрителю будет предложено обсудить индивидуальное меню, что сделает ваш вечер незабываемым и вкусным.

Следите за обновлениями — мы оставляем за собой право внести изменения в программу, чтобы сделать её еще лучше!