Новогодняя ночь в Commode: Moulin Rouge

31 декабря мы не просто провожаем старый год. Мы окунемся в мир роскоши, красных бархатов и огней великого кабаре в сердце Парижа. Этот вечер обещает быть поистине незабываемым.
Особняк превратится в сцену, где каждый гость станет частью яркого шоу. Ощутите живую энергию кабаре, харизму ведущего и музыку, которая не оставит вас в сидячем положении. Праздничная атмосфера, как будто сошедшая со страниц старого французского романа, создаст особое настроение.
Во время вечера вас ожидает специальное меню, полное неожиданных гастрономических открытий. Каждый момент будет наполнен волшебством, которое оставит незабываемые воспоминания.
31 декабря в 21:00 и до самого утра, пока город не проснется. Не забудьте про dress code: французский шик и дерзкий блеск кабаре помогут создать нужное настроение для волшебной ночи.