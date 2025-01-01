Новогодняя ночь в Commode: Moulin Rouge

Меню
Новогоднее кабаре: Франция ближе, чем когда-либо

31 декабря мы не просто провожаем старый год. Мы окунемся в мир роскоши, красных бархатов и огней великого кабаре в сердце Парижа. Этот вечер обещает быть поистине незабываемым.

Атмосфера праздника

Особняк превратится в сцену, где каждый гость станет частью яркого шоу. Ощутите живую энергию кабаре, харизму ведущего и музыку, которая не оставит вас в сидячем положении. Праздничная атмосфера, как будто сошедшая со страниц старого французского романа, создаст особое настроение.

Уникальное меню и сюрпризы

Во время вечера вас ожидает специальное меню, полное неожиданных гастрономических открытий. Каждый момент будет наполнен волшебством, которое оставит незабываемые воспоминания.

Дресс-код и время

31 декабря в 21:00 и до самого утра, пока город не проснется. Не забудьте про dress code: французский шик и дерзкий блеск кабаре помогут создать нужное настроение для волшебной ночи.

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
от 3000 ₽

