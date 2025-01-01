Меню
Новогодняя ночь в Commode: Moulin Rouge
Киноафиша Новогодняя ночь в Commode: Moulin Rouge

Новогодняя ночь в Commode: Moulin Rouge

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодняя ночь в стиле Moulin Rouge

В ресторане Commode состоится захватывающее кабаре-шоу, посвященное теме знаменитого Moulin Rouge. Это уникальное мероприятие обещает подарить незабываемые впечатления и погрузить гостей в атмосферу истинного французского шика.

Атмосфера Франции

Особняк, в котором пройдет праздник, подготовлен так, чтобы напоминать о романах, наполненных страстью и искусством. Торжественная обстановка создаст ощущение, будто вы находитесь в сердце Парижа, окруженные яркими огнями и музыкой.

Праздничное меню и сюрпризы

Вечер обещает быть насыщенным: специальное праздничное меню порадует любителей гастрономии, а неожиданные моменты сделают его по-настоящему незабываемым. Гостям предложат не только великолепные блюда, но и яркие выступления артистов.

Кому стоит прийти

Событие станет настоящим открытием для ценителей роскоши и зрелищ. Не упустите шанс стать частью этого уникального шоу, которое объединяет в себе лучшие традиции кабаре.

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
от 2500 ₽

