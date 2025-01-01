Меню
Новогодняя ночь с Викторией Дайнеко
Билеты от 16990₽
Новогодняя ночь с Викторией Дайнеко

Новогодняя ночь с Викторией Дайнеко

18+
Возраст 18+
Билеты от 16990₽

О концерте

Новогодняя ночь с Викторией Дайнеко в клубе Гримерка

Новый год — это время волшебства, и в этом году клуб Гримерка приглашает вас на уникальное новогоднее мероприятие с участием Виктории Дайнеко. Знакомая многим по сценам России, артистка готовит для вас незабываемый вечер, полный музыки, танцев и праздничного настроения.

О программе события

В программе — яркие выступления, фееричные музыкальные номера и множество сюрпризов. Виктория представит свои лучшие хиты и специально подготовленные новогодние композиции, чтобы каждый гость ощутил атмосферу праздника.

Уникальная атмосфера клуба

Клуб Гримерка славится своим особым стилем и уютной атмосферой. Здесь можно насладиться не только выступлением артистов, но и прекрасным вечером с друзьями. Уютные уголки, стильный интерьер и возможность пообщаться с интересными людьми создают идеальные условия для новогоднего праздника.

Забронируйте свои места

Не упустите шанс провести незабываемую новогоднюю ночь в компании Виктории Дайнеко. Места быстро расходятся, так что позаботьтесь о бронировании заранее. Подарите себе и своим близким атмосферу праздника и волшебства!

Купить билет на концерт Новогодняя ночь с Викторией Дайнеко

Декабрь
31 декабря среда
21:30
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 16990 ₽

Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
