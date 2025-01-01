Новогодняя ночь с Вадимом Эйленкригом в клубе Игоря Бутмана
Отметьте Новый 2026 год в компании лучших джазменов Москвы! Эта незабываемая новогодняя ночь обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки и вкусной кухни.
Меню на двоих
Вас ждёт обилие закусок и блюд, чтобы ощутить все грани гастрономического удовольствия:
- Закуски и салаты:
- Ассорти антипасти + Ассорти сыров (600гр)
- Ассорти рыбное (форель, угорь, масляная) (250гр)
- Брускетты с бастурмой из говядины и апельсинами (250гр)
- Брускетты с запеченным куриным паштетом (250гр)
- Тунец с руколой и авокадо (250гр)
- Классическая мимоза с форелью (300гр)
- Зеленый салат с креветками (250гр)
- Ассорти фруктов (мандарины, хурма, розовый виноград, клубника) (800гр)
Горячие блюда
Для истинных гурманов предусмотрены горячие блюда на выбор:
- Киш-лорен с индейкой, белыми грибами и шпинатом (250гр)
- Филе форели на гриле со спаржей и икрой палтуса (350гр)
- Утиное филе с пюре из батата и апельсиновым соусом (340гр)
Десерты и напитки
Не забудьте про сладкое завершение вечера:
- Мандариновый мусс из белого шоколада с бисквитом (120гр)
В качестве напитков мы предложим:
- Prosecco di Valdobbiadene Giall’Oro, Ruggeri (0.75л)
- Минеральная вода (2 по 0,5л)
- Чай/кофе
Присоединяйтесь к нам в эту новогоднюю ночь и погрузитесь в атмосферу джаза, волшебства и кулинарных изысков!