Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя ночь с Вадимом Эйленкригом
Билеты от 30000₽
Киноафиша Новогодняя ночь с Вадимом Эйленкригом

Новогодняя ночь с Вадимом Эйленкригом

6+
Возраст 6+
Билеты от 30000₽

О концерте

Новогодняя ночь с Вадимом Эйленкригом в клубе Игоря Бутмана

Отметьте Новый 2026 год в компании лучших джазменов Москвы! Эта незабываемая новогодняя ночь обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки и вкусной кухни.

Меню на двоих

Вас ждёт обилие закусок и блюд, чтобы ощутить все грани гастрономического удовольствия:

  • Закуски и салаты:
    • Ассорти антипасти + Ассорти сыров (600гр)
    • Ассорти рыбное (форель, угорь, масляная) (250гр)
    • Брускетты с бастурмой из говядины и апельсинами (250гр)
    • Брускетты с запеченным куриным паштетом (250гр)
    • Тунец с руколой и авокадо (250гр)
    • Классическая мимоза с форелью (300гр)
    • Зеленый салат с креветками (250гр)
    • Ассорти фруктов (мандарины, хурма, розовый виноград, клубника) (800гр)

Горячие блюда

Для истинных гурманов предусмотрены горячие блюда на выбор:

  • Киш-лорен с индейкой, белыми грибами и шпинатом (250гр)
  • Филе форели на гриле со спаржей и икрой палтуса (350гр)
  • Утиное филе с пюре из батата и апельсиновым соусом (340гр)

Десерты и напитки

Не забудьте про сладкое завершение вечера:

  • Мандариновый мусс из белого шоколада с бисквитом (120гр)

В качестве напитков мы предложим:

  • Prosecco di Valdobbiadene Giall’Oro, Ruggeri (0.75л)
  • Минеральная вода (2 по 0,5л)
  • Чай/кофе

Присоединяйтесь к нам в эту новогоднюю ночь и погрузитесь в атмосферу джаза, волшебства и кулинарных изысков!

Подборки
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы

Купить билет на концерт Новогодняя ночь с Вадимом Эйленкригом

Помощь с билетами
Декабрь
31 декабря среда
22:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 30000 ₽

В ближайшие дни

Algorithm
6+
Джаз
Algorithm
15 января в 20:00 Эссе
от 2000 ₽
Gamma Jazz Джем
12+
Джаз
Gamma Jazz Джем
13 января в 21:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
5 января в 16:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше