Новогодняя ночь с Вадимом Эйленкригом в клубе Игоря Бутмана

Отметьте Новый 2026 год в компании лучших джазменов Москвы! Эта незабываемая новогодняя ночь обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки и вкусной кухни.

Меню на двоих

Вас ждёт обилие закусок и блюд, чтобы ощутить все грани гастрономического удовольствия:

Закуски и салаты: Ассорти антипасти + Ассорти сыров (600гр) Ассорти рыбное (форель, угорь, масляная) (250гр) Брускетты с бастурмой из говядины и апельсинами (250гр) Брускетты с запеченным куриным паштетом (250гр) Тунец с руколой и авокадо (250гр) Классическая мимоза с форелью (300гр) Зеленый салат с креветками (250гр) Ассорти фруктов (мандарины, хурма, розовый виноград, клубника) (800гр)



Горячие блюда

Для истинных гурманов предусмотрены горячие блюда на выбор:

Киш-лорен с индейкой, белыми грибами и шпинатом (250гр)

Филе форели на гриле со спаржей и икрой палтуса (350гр)

Утиное филе с пюре из батата и апельсиновым соусом (340гр)

Десерты и напитки

Не забудьте про сладкое завершение вечера:

Мандариновый мусс из белого шоколада с бисквитом (120гр)

В качестве напитков мы предложим:

Prosecco di Valdobbiadene Giall’Oro, Ruggeri (0.75л)

Минеральная вода (2 по 0,5л)

Чай/кофе

Присоединяйтесь к нам в эту новогоднюю ночь и погрузитесь в атмосферу джаза, волшебства и кулинарных изысков!