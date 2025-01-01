Новогодняя ночь. Новый год 2026

Меню
Новогодняя ночь 2026 в KULTURA Concert Hall

Присоединяйтесь к нам, чтобы встретить Новый год в Концертном зале Культуры! Это будет незабываемый вечер с восхитительным меню ресторана и крупнейшим баром города.

Сказочная атмосфера и развлечение

Вас ждет настоящая зимняя сказка с долгожданными гостями из волшебного города Устюг — Дедом Морозом и Снегурочкой. Мы приготовили яркую развлекательную программу с живой музыкой и популярными ведущими, резидентами нашумевшего проекта «Муз лото» — Алексеем Емельяненко и Александром Абрамовичем.

Музыка и танцы до утра

На сцене выступит одна из самых востребованных кавер-групп «Хочу еще», а танцы будут под управлением лучших диджеев. Не упустите возможность весело провести время и создать замечательные воспоминания!

Специальные предложения для гостей

Каждый гость Новогодней ночи получит пригласительный на один из наших концертов, стендапов и других мероприятий в подарок от Концертного холла КУЛЬТУРА.

Цены и размещение

Стоимость билета составляет 1500 рублей за шоу-программу. Остальная сумма идет на депозит для бар/кухни и дополнительных услуг. Рекомендуем сделать предзаказ заранее.

Скидки для детей и пропускной режим

Специальный подарок от КУЛЬТУРЫ: для детей до 16 лет — билеты со скидкой 50%. Они продаются только в сопровождении родителей. Обратите внимание, на территории комплекса действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, отсканируйте QR код на Карте гостя.

Ждем вас 31 декабря! До встречи!

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 3750 ₽

