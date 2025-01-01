Новогодняя ночь. Новый год 2026

Новогодняя ночь 2026 в KULTURA Concert Hall

Присоединяйтесь к нам, чтобы встретить Новый год в Концертном зале Культуры! Это будет незабываемый вечер с восхитительным меню ресторана и крупнейшим баром города.

Сказочная атмосфера и развлечение

Вас ждет настоящая зимняя сказка с долгожданными гостями из волшебного города Устюг — Дедом Морозом и Снегурочкой. Мы приготовили яркую развлекательную программу с живой музыкой и популярными ведущими, резидентами нашумевшего проекта «Муз лото» — Алексеем Емельяненко и Александром Абрамовичем.

Музыка и танцы до утра

На сцене выступит одна из самых востребованных кавер-групп «Хочу еще», а танцы будут под управлением лучших диджеев. Не упустите возможность весело провести время и создать замечательные воспоминания!

Специальные предложения для гостей

Каждый гость Новогодней ночи получит пригласительный на один из наших концертов, стендапов и других мероприятий в подарок от Концертного холла КУЛЬТУРА.

Цены и размещение

Стоимость билета составляет 1500 рублей за шоу-программу. Остальная сумма идет на депозит для бар/кухни и дополнительных услуг. Рекомендуем сделать предзаказ заранее.

Скидки для детей и пропускной режим

Специальный подарок от КУЛЬТУРЫ: для детей до 16 лет — билеты со скидкой 50%. Они продаются только в сопровождении родителей. Обратите внимание, на территории комплекса действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, отсканируйте QR код на Карте гостя.

Ждем вас 31 декабря! До встречи!