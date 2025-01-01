Меню
Новогодняя Ночь MTV Music Awards
Новогодняя вечеринка MTV Music Awards в баре «Summer Punch»

Бар «Summer Punch» приглашает на новогоднюю вечеринку MTV Music Awards! Это событие станет настоящей музыкальной премьерой, где каждый гость сможет почувствовать себя номинантом.

Яркие эмоции и атмосфера праздника

Вечеринка обещает быть яркой и запоминающейся. Гостям будет предоставлена возможность шагнуть на красную дорожку, окруженную вспышками камер и аплодисментами, что создаст незабываемую атмосферу.

Для любителей музыки и танцев

Это мероприятие станет отличным выбором для любителей музыкальных премий и танцевальных вечеринок. Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера!

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Поп-ап-бар Summer Punch Москва, Столешников пер., 8
от 10000 ₽

