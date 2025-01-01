Новогодняя ночь «GALA NIGHT»

Приглашаем вас встретить Новый год в ресторане «Этаж 41». Это будет вечер, полный впечатлений и особой атмосферы.
На мероприятии вас порадует выступление кавер-группы High Tower Band, которая исполнит лучшие хиты. Живое музыкальное сопровождение создаст настроение праздника и заставит вас танцевать до раннего утра.
На вечере пройдет захватывающее выступление шоу-балета Euphoria. Искусные хореографы представят великолепные номера, которые дополнят атмосферу роскоши и исключительности.
Эта новогодняя ночь станет частью вашей личной истории, наполнив ее неповторимыми впечатлениями и блестящими эмоциями. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!