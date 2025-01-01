Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя ночь «GALA NIGHT»
Киноафиша Новогодняя ночь «GALA NIGHT»

Новогодняя ночь «GALA NIGHT»

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодняя ночь в ресторане «Этаж 41»

Приглашаем вас встретить Новый год в ресторане «Этаж 41». Это будет вечер, полный впечатлений и особой атмосферы.

Живое музыкальное сопровождение

На мероприятии вас порадует выступление кавер-группы High Tower Band, которая испол(tokens)[1]нит лучшие хиты. Живое музыкальное сопровождение создаст настроение праздника и заставит вас танцевать до раннего утра.

Завораживающее шоу

На вечере пройдет захватывающее выступление шоу-балета Euphoria. Искусные хореографы представят великолепные номера, которые дополнят атмосферу роскоши и исключительности.

Дополнительные акценты вечера

  • Стильная фото-зона для создания ярких воспоминаний.
  • Светская атмосфера на красной ковровой дорожке.
  • Фирменный welcome-drink, который станет приятным началом вечера.
  • Эксклюзивные подарки для гостей.

Эта новогодняя ночь станет частью вашей личной истории, наполнив ее неповторимыми впечатлениями и блестящими эмоциями. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Новогодняя ночь «GALA NIGHT»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
22:00
Этаж 41 Санкт-Петербург, пл. Конституции, 3/2, БЦ Leader Tower, 41 этаж
от 15000 ₽

В ближайшие дни

Новогодний джаз при свечах в ресторане «Горизонты»
16+
Джаз
Новогодний джаз при свечах в ресторане «Горизонты»
13 января в 20:00 Горизонты
от 400 ₽
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Классическая музыка Неоклассика
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
21 февраля в 22:30 Планетарий 1
от 2500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
13 декабря в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше