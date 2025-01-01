Новогодняя ночь «GALA NIGHT»

Новогодняя ночь в ресторане «Этаж 41»

Приглашаем вас встретить Новый год в ресторане «Этаж 41». Это будет вечер, полный впечатлений и особой атмосферы.

Живое музыкальное сопровождение

На мероприятии вас порадует выступление кавер-группы High Tower Band, которая исполнит лучшие хиты. Живое музыкальное сопровождение создаст настроение праздника и заставит вас танцевать до раннего утра.

Завораживающее шоу

На вечере пройдет захватывающее выступление шоу-балета Euphoria. Искусные хореографы представят великолепные номера, которые дополнят атмосферу роскоши и исключительности.

Дополнительные акценты вечера

Стильная фото-зона для создания ярких воспоминаний.

Светская атмосфера на красной ковровой дорожке.

Фирменный welcome-drink, который станет приятным началом вечера.

Эксклюзивные подарки для гостей.

Эта новогодняя ночь станет частью вашей личной истории, наполнив ее неповторимыми впечатлениями и блестящими эмоциями. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!