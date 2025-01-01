Новогодняя ночь джаза в Jam Club

В Москве, в клубе Jam Club, по адресу: улица Сретенка, дом 11, пройдет мероприятие «Новогодняя Ночь джаза!». Это уникальное событие привлечет внимание не только настоящих ценителей джаза, но и всех, кто просто хочет насладиться живой музыкой в уютной атмосфере.

Исполнители вечера

В программе концерта выступят талантливые джазовые музыканты, среди которых:

Константин Гевондян

Александр Гуреев

Mishouris Blues Band

Moscow Ragtime Band

Атмосфера клуба

Jam Club славится своим качественным музыкальным сопровождением и разнообразием стилей. Здесь можно насладиться как классическим джазом, так и его современными направлениями. Это идеальное место для того, чтобы встретить Новый год с друзьями и близкими.

Комфорт и гастрономия

Вечер пройдет в комфортной обстановке, где гости смогут попробовать различные блюда и напитки. Не упустите возможность встретить праздник с живой музыкой и отличной атмосферой!