Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя Ночь джаза
Билеты от 0₽
Киноафиша Новогодняя Ночь джаза

Новогодняя Ночь джаза

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Новогодняя ночь джаза в Jam Club

В Москве, в клубе Jam Club, по адресу: улица Сретенка, дом 11, пройдет мероприятие «Новогодняя Ночь джаза!». Это уникальное событие привлечет внимание не только настоящих ценителей джаза, но и всех, кто просто хочет насладиться живой музыкой в уютной атмосфере.

Исполнители вечера

В программе концерта выступят талантливые джазовые музыканты, среди которых:

  • Константин Гевондян
  • Александр Гуреев
  • Mishouris Blues Band
  • Moscow Ragtime Band

Атмосфера клуба

Jam Club славится своим качественным музыкальным сопровождением и разнообразием стилей. Здесь можно насладиться как классическим джазом, так и его современными направлениями. Это идеальное место для того, чтобы встретить Новый год с друзьями и близкими.

Комфорт и гастрономия

Вечер пройдет в комфортной обстановке, где гости смогут попробовать различные блюда и напитки. Не упустите возможность встретить праздник с живой музыкой и отличной атмосферой!

Купить билет на концерт Новогодняя Ночь джаза

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
27 декабря суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
8 января в 20:00 Standup Café
от 500 ₽
Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
0+
Юмор Джаз Фанк
Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
3 января в 18:00 Ibis Kitchen
от 1190 ₽
StandUp Msk Best
18+
Юмор
StandUp Msk Best
8 января в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше