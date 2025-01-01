Новогодняя ночь 2026 в Soho Rooms: Сосо Павлиашвили и Татьяна Буланова

Новогодняя ночь 2026 в Soho Rooms

В эту волшебную ночь на Саввинской встретятся друзья, успешные люди и яркие индивидуальности! Как гласит народная пословица: «Как новый год встретишь – так его и проведешь». И именно поэтому в канун нового года легендарный особняк на Саввинской наполняется атмосферой счастья и праздника.

Ужин и развлекательная программа

Приглашаем вас на торжественный гала-ужин, где вас ждут любимые блюда русской кухни и современная мировая классика. Вечер станет незабываемым благодаря большому новогоднему Soho Show!

На сцене вас порадуют завораживающие снегурочки из группы Soho Dolls, Дед Мороз, артисты цирка, талантливые вокалисты, диджеи и ЭмСи.

Выступления звезд

Особое внимание уделите выступлению двух звезд мировой эстрады! На террасе под стеклянным куполом зажгет блестящий СОСО ПАВЛИАШВИЛИ, а в Soho Event Hall выступит неподражаемая Татьяна БУЛАНОВА!

Не пропустите выходы на сцену:

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ - 02:15 (Терраса)

Татьяна БУЛАНОВА - 02:45 (Soho Event Hall)

Приглашаем всех на главную ночь года. Увидимся на Саввинской!

Возрастное ограничение: 18+