Новогодняя ночь 2026 в Soho Rooms: Сосо Павлиашвили и Татьяна Буланова

В эту волшебную ночь на Саввинской встретятся друзья, успешные люди и яркие индивидуальности! Как гласит народная пословица: «Как новый год встретишь – так его и проведешь». И именно поэтому в канун нового года легендарный особняк на Саввинской наполняется атмосферой счастья и праздника.
Приглашаем вас на торжественный гала-ужин, где вас ждут любимые блюда русской кухни и современная мировая классика. Вечер станет незабываемым благодаря большому новогоднему Soho Show!
На сцене вас порадуют завораживающие снегурочки из группы Soho Dolls, Дед Мороз, артисты цирка, талантливые вокалисты, диджеи и ЭмСи.
Особое внимание уделите выступлению двух звезд мировой эстрады! На террасе под стеклянным куполом зажгет блестящий СОСО ПАВЛИАШВИЛИ, а в Soho Event Hall выступит неподражаемая Татьяна БУЛАНОВА!
Не пропустите выходы на сцену:
Приглашаем всех на главную ночь года. Увидимся на Саввинской!
Возрастное ограничение: 18+