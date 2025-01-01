Меню
Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий
Билеты от 20000₽
Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий

Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий

6+
Возраст 6+
Билеты от 20000₽

О концерте

Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere

Приглашаем вас встретить новогоднюю ночь 2026 на захватывающей вечеринке по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Уникальное событие пройдет в современном банкетном зале Atmosphere, где вас ждет незабываемая ночь под руководством талантливого режиссера и евент-организатора Antonio Komaro, известного своими масштабными театрализованными праздниками.

Разнообразная программа

Вечер обещает быть насыщенным и насыщенным яркими моментами:

  • Артисты цирка White Circus
  • Шоу-балет
  • Актеры театра и кино
  • Этно музыканты
  • Кавер-группа Diamonds
  • Кавер-группа Black Diamonds
  • Световое шоу Bionica
  • Ведущий DJ

Удобное расписание

Сбор гостей пройдет с 21:00 до 23:00, а начало шоу намечено на 23:00. Завершится новогодняя программа в 5:00.

Праздничное угощение

В стоимость билета на новогоднюю ночь включен фуршет и гала-ужин с разнообразными закусками, салатами, горячими блюдами и десертами. Также вам будет предоставлен FREE BAR с напитками на протяжении всего мероприятия.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера и отпраздновать наступление нового года в атмосферной обстановке!

Купить билет на концерт Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 20000 ₽

Фотографии

Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий Новогодняя ночь 2026 в Atmosphere - Путешествие в мир Фантазий

