Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий
Киноафиша Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий

Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий

6+
Возраст 6+
О концерте

Новый год с фильмом «Аватар» в Arbat Hall

Приглашаем вас встретить новогоднюю ночь 2026 года на захватывающей вечеринке по мотивам знаменитого фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» в современном банкетном зале ARBAT HALL. Это будет настоящая ночь чудес и волшебства!

Великие события в программе

Организует эту незабываемую ночь сплоченная команда вместе с евент-организатором и режиссером Antonio Komaro, известным своими масштабными театрализованными представлениями.

Что вас ждет

  • Артисты цирка White Circus
  • Шоу-балет
  • Выступления артистов театра и кино
  • Этно музыканты
  • Кавер-группа Golden Light
  • Кавер-группа Black Impact
  • Световое шоу Bionica

Важная информация

Сбор гостей начинается с 21:00 до 23:00, после чего в 23:00 стартует шоу. Новогодняя программа завершится в 5:00 утра.

Удобные условия для гостей

Стоимость билета включает в себя фуршет и гала-ужин с закусками, салатами, горячими блюдами и десертами, а также FREE BAR с напитками на протяжении всего мероприятия.

Не упустите возможность стать частью этого невероятного шоу и отпраздновать Новый год в атмосфере ярких впечатлений и незабываемых встреч!

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 25000 ₽

Фотографии

Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий Новогодняя ночь 2026 в Arbat Hall. Путешествие в мир фантазий

