Новогодняя Ночь-2026 с группой «Танцы Минус»
Билеты от 8000₽
Новогодняя Ночь-2026 с группой «Танцы Минус»

Новогодняя Ночь-2026 с группой «Танцы Минус»

18+
Возраст 18+
Билеты от 8000₽

О концерте

Встречаем Новый год в клубе «16 Тонн»!

Главная праздничная ночь в «16 Тонн» обещает стать волшебным событием! В программе — легендарная рок-группа «Танцы Минус», три тематически оформленных зала на первом этаже, праздничный ужин от нашего шефа, а также музыка до самого утра. Всё для того, чтобы новогодняя ночь обернулась сказкой в центре большого города.

Атмосферные залы

Магия начнётся задолго до полуночи, когда двери клуба откроются в 22:00. Первый этаж разделен на три уникальных зала:

  • Звездный зал — украшение, вдохновленное бесконечностью Космоса. Идеально подходит для тех, кто хочет больше музыки, как для больших компаний, так и для уютных встреч с близкими.
  • Снежный зал — искрящийся пространственный уголок для дружеских кругов и влюбленных пар. Здесь падающий снег за окном станет частью вашего праздничного настроения.
  • Алый зал — самое популярное место «Тонн». Узнаваемый ало-золотой интерьер, старинный камин, балкон и выход во дворик, где можно загадать желание под зимним небом.

Концертный зал

Не менее привлекательный концертный зал, где на расстоянии вытянутой руки вы сможете наслаждаться выступлением любимых артистов. Вечер начнется с проводов старого года под специальные сеты диджеев. Сразу после боя курантов, транслируемого на всех экранах клуба, на втором этаже развернется концерт хэдлайнера — Вячеслава Петкуна и группы «Танцы Минус». Их песни стали частью истории и саундтреком жизни нескольких поколений!

Билеты и условия

Варианты билетов на новогоднюю ночь:

  • Party Pass — стартовая цена 6900 р. на первые 20 билетов. Это ваш пропуск на оба этажа с первым бокалом игристого и комплиментом от шефа. Цена на Party Pass будет повышаться!
  • Места за столами на первом этаже — от 15 000 р. Вас ждет торжественный ужин с ассортиментом закусок, салатов, горячих блюд и бутылкой игристого на двоих.
  • Premium места на первом этаже — 17 000 р.
  • Места за столами на втором этаже — от 25 000 до 35 000 р. Лучший вид на концерт «Танцев Минус». Цена зависит от близости к сцене.

Каждый билет дает возможность свободного перемещения по всему пространству клуба в течение новогодней ночи!

Купить билет на концерт Новогодняя Ночь-2026 с группой «Танцы Минус»

Декабрь
31 декабря среда
22:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 8000 ₽

Фотографии

Новогодняя Ночь-2026 с группой «Танцы Минус»

