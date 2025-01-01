Новогодняя музыкальная сказка «Морозко»

Новогодний спекакль «Морозко» Малого Музыкального театра

Малый Музыкальный театр приглашает вас на музыкальный спектакль «Морозко», который пройдет в уютном Концертном зале ДПЦ «Святодуховский», расположенном в Александра-Невской Лавре. Этот яркий и увлекательный спектакль покажет, как на сцене оживают традиционные русские сказки.

Очарование старой доброй сказки

Под Новый год нет ничего лучше, чем погрузиться в атмосферу доброй русской сказки, особенно если это «Морозко». Эта история имеет многовековую историю и остается любимой для детей и взрослых. В спектакле на вас ждут красивые голоса, динамичное действие и яркое живое музыкальное сопровождение инструментального ансамбля «AcadeMus», лауреата международных конкурсов.

Невероятные приключения в зимнем лесу

Зрители, в том числе и самые маленькие, станут участниками удивительных новогодних приключений вместе с доброй девочкой Настенькой и её комической семейкой — злобной мачехой Парашей Тарасовной и сестричкой Груничкой. В волшебном зимнем лесу их ждет встреча с загадочным Морозко, который, в зависимости от характера гостей, может быть как озорным и добрым, так и сердитым.

Подарки от Морозко

Морозко награждает своих гостей подарками, исходя из их душевных качеств: «Что заслужила, то и получила!» Это музыкальная сказка о дружбе и любви, где добро всегда побеждает зло. Как же завершатся чудеса и волшебные превращения в сказочном мире? Убедитесь сами, посетив спектакль, который не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых!

Искусство на сцене

«Морозко» — чудесный Новый год для всей семьи, насыщенный народными песнями и обрядами. Яркие народные костюмы и декорации создадут уникальную атмосферу. Актеры мастерски исполнят русские народные танцы и песни, погружая зрителей в сказку.

Экскурсия и спектакль

Обратите внимание: начало экскурсии в 16:00, а спектакля — в 18:00. На экскурсии профессиональные гиды расскажут об истории и значении Александра-Невской Лавры, о чтимых святых и чудотворных иконах, а также о подвижниках и настоятелях. Лавра, основанная в 1710 году по велению императора Петра I, стала символом духовности и культуры. В 1724 году обрел свои мощи святой благоверный князь Александр Невский, которые и по сей день хранятся в Троицком соборе

Кастинг и длительность

Кастинг-директор спектакля — Алексей Сазонов, а директор — Оксана Селина. Продолжительность спектакля составляет 1 час 20 минут. Не упустите возможность провести незабываемый вечер с «Морозко»!