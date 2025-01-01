Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя мастерская. Театральный мастер-класс «Создай свою сказку»
Киноафиша Новогодняя мастерская. Театральный мастер-класс «Создай свою сказку»

Новогодняя мастерская. Театральный мастер-класс «Создай свою сказку»

6+
Возраст 6+

О выставке

Театральный мастер-класс для юных артистов в Ельцин Центре

Приглашаем юных гостей Ельцин Центра ближе познакомиться с миром театра и стать его частью. В ходе увлекательного мастер-класса участники смогут проявить свои творческие способности и научиться основам театрального искусства.

Создание уникального спектакля

За несколько часов под руководством опытных наставников ребята придумают сюжет собственной сказки и попробуют поставить спектакль на основе своего творения. Это уникальная возможность для молодых артистов развить свои творческие навыки и самовыражение.

Азбука актёрского мастерства

В процессе работы участники познакомятся с основами актёрского мастерства. Они будут учиться актерскому ремеслу, подбирать костюмы и готовить декорации. Эти навыки помогут юным артистам не только в театре, но и в жизни.

Показ спектакля для родных и гостей

В завершение мастер-класса юные исполнители презентуют свой спектакль родителям и гостям Ельцин Центра. Это станет важным этапом их театрального развития, а также возможностью продемонстрировать свои достижения.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной программы и открыть для себя новый мир театра!

Купить билет на выставка Новогодняя мастерская. Театральный мастер-класс «Создай свою сказку»

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 500 ₽

В ближайшие дни

Музейная мастерская «История новогодней открытки»
6+
Экскурсия Мастер-класс
Музейная мастерская «История новогодней открытки»
20 декабря в 14:30 Ельцин Центр
от 300 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
9 января в 12:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
11 января в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше