Театральный мастер-класс для юных артистов в Ельцин Центре

Приглашаем юных гостей Ельцин Центра ближе познакомиться с миром театра и стать его частью. В ходе увлекательного мастер-класса участники смогут проявить свои творческие способности и научиться основам театрального искусства.

Создание уникального спектакля

За несколько часов под руководством опытных наставников ребята придумают сюжет собственной сказки и попробуют поставить спектакль на основе своего творения. Это уникальная возможность для молодых артистов развить свои творческие навыки и самовыражение.

Азбука актёрского мастерства

В процессе работы участники познакомятся с основами актёрского мастерства. Они будут учиться актерскому ремеслу, подбирать костюмы и готовить декорации. Эти навыки помогут юным артистам не только в театре, но и в жизни.

Показ спектакля для родных и гостей

В завершение мастер-класса юные исполнители презентуют свой спектакль родителям и гостям Ельцин Центра. Это станет важным этапом их театрального развития, а также возможностью продемонстрировать свои достижения.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной программы и открыть для себя новый мир театра!