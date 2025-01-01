Новогодняя магия кельтских арф. При свечах

Рождественский концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия»

В романтичной обстановке при свечах вас ожидает необычный рождественский концерт. Дуэт кельтских арф «Арфаграфия», в составе которого Анастасия Егорова и Марина Аркан, порадует зрителей уникальной программой. Эти исполнители являются настоящими амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге и подарят вам путешествие в мир музыкальных шедевров.

Программа концерта

Концерт обещает быть увлекательным и разнообразным. В репертуаре дуэта представлены рождественские мелодии самых разных эпох и стран. Вы услышите как кэролы золотого века старой Англии, так и знакомые классические произведения:

Deck the Hall

O come, o come Emmanuel

Green Grow'th the Holly

Coventry Carol

God rest ye merry Gentlemen

Joy to the World

I Saw Three Ships

Dietky mladé i staré

Lucia

The first Nowell

Nu tändas tusen juleljus

Ding dong merrily on high

Carol of the bells

Марш из балета «Щелкунчик» (Петр Чайковский)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Он рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет. Погрузитесь в рождественское волшебство вместе с кельтскими арфами и откройте для себя мир музыки и волшебных историй!