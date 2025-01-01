Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя магия кельтских арф. При свечах
Киноафиша Новогодняя магия кельтских арф. При свечах

Новогодняя магия кельтских арф. При свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественский концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия»

В романтичной обстановке при свечах вас ожидает необычный рождественский концерт. Дуэт кельтских арф «Арфаграфия», в составе которого Анастасия Егорова и Марина Аркан, порадует зрителей уникальной программой. Эти исполнители являются настоящими амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге и подарят вам путешествие в мир музыкальных шедевров.

Программа концерта

Концерт обещает быть увлекательным и разнообразным. В репертуаре дуэта представлены рождественские мелодии самых разных эпох и стран. Вы услышите как кэролы золотого века старой Англии, так и знакомые классические произведения:

  • Deck the Hall
  • O come, o come Emmanuel
  • Green Grow'th the Holly
  • Coventry Carol
  • God rest ye merry Gentlemen
  • Joy to the World
  • I Saw Three Ships
  • Dietky mladé i staré
  • Lucia
  • The first Nowell
  • Nu tändas tusen juleljus
  • Ding dong merrily on high
  • Carol of the bells
  • Марш из балета «Щелкунчик» (Петр Чайковский)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Он рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет. Погрузитесь в рождественское волшебство вместе с кельтскими арфами и откройте для себя мир музыки и волшебных историй!

Купить билет на концерт Новогодняя магия кельтских арф. При свечах

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
19:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Ваня Ильин. Проверка всякого
18+
Юмор
Ваня Ильин. Проверка всякого
29 декабря в 19:00 Stage Standup Club
Билеты
Орган при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган при Свечах
23 февраля в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Рождественский орган при свечах: Бах и Галантная Франция
6+
Классическая музыка
Рождественский орган при свечах: Бах и Галантная Франция
6 января в 19:30 Собор Успения Пресвятой Девы Марии
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше