Спектакль Новогодняя лавка чудес

Новогодняя лавка чудес. Представление для детей и их родителей

В нашем волшебном спектакле, который состоится в канун Нового года, обыкновенная семья переезжает в неординарный дом, полный приключений!

Пока родители занимаются подготовкой к празднику, маленькая девочка Кира с любопытством исследует новые комнаты. Как и любой любознательный ребенок, она не устоит перед заколдованной коробкой с тревожной надписью «Не открывать!». Открыв её, Кира запускает череду волшебных событий, которых не могла даже представить.

Встреча с Джином

На своём пути Кира знакомится со сказочным Джином. Вместе с ним она попадает в увлекательную Лавку Чудес и знакомится с её удивительными обитателями. Каковы же испытания ждут наших героев в этом сказочном мире? Сможет ли Джин стать настоящим Волшебником — Дедом Морозом?

Помогите вернуть праздник!

Всё решится в эту волшебную ночь, и юные зрители смогут помочь нашим сказочным героям приготовить магический эликсир. Их усилия могут стать ключом к волшебству и избежать беды, чтобы Праздник непременно состоялся!

Что вас ждёт

Спектакль порадует красочными декорациями, добрыми персонажами и яркими костюмами. Кроме того, юных зрителей ожидают увлекательные интерактивные игры, которые сделают наш спектакль по-настоящему незабываемым.

Театр Эстрады приглашает всех в удивительный мир новогодней сказки, где сбудутся настоящие чудеса!