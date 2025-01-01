Спектакль Новогодняя лавка чудес

«Новогодняя Лавка чудес» — праздничный спектакль в Екатеринбурге

С 16 декабря по 7 января Театр Эстрады приглашает вас на волшебное путешествие в мир праздника с новым спектаклем «Новогодняя Лавка чудес». Эта фантастическая история о семье и приключениях подарит зрителям настоящее новогоднее настроение!

Сюжет, полный волшебства

В канун самого чудесного праздника обычная семья решает переехать в необычный дом, полный тайн и удивительных сюрпризов. Пока взрослые заняты подготовкой к Новому году, маленькая Кира с любопытством исследует новые комнаты и совершенно случайно находит загадочную коробку с надписью «Не открывать!». В этот момент её привычная жизнь превращается в настоящую сказку! На помощь Кире приходит озорной Джин, и вместе они отправляются в захватывающее приключение по Лавке Чудес. Здесь их ждет множество неожиданностей: невероятные встречи, загадочные превращения и, конечно, новогодние сюрпризы! Сможет ли Кира вернуть всё на свои места? Станет ли Джин настоящим волшебником? Какие чудеса приготовила для них Лавка? Ответы на эти вопросы зрители смогут узнать, погрузившись в атмосферу спектакля.

Что ждёт зрителей?

Вас порадуют красочные декорации, словно сошедшие со страниц рождественских сказок, добрые персонажи, которые подарят тепло и радость, а также интерактивные игры, где каждый зритель станет частью этой удивительной истории!

Подарите праздник себе и детям

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и подарить себе и своим детям настоящее новогоднее чудо с «Новогодней Лавкой Чудес»!