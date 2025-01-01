Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя лавка чудес
Киноафиша Новогодняя лавка чудес

Спектакль Новогодняя лавка чудес

Постановка
Театр эстрады 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Новогодняя Лавка чудес» — праздничный спектакль в Екатеринбурге

С 16 декабря по 7 января Театр Эстрады приглашает вас на волшебное путешествие в мир праздника с новым спектаклем «Новогодняя Лавка чудес». Эта фантастическая история о семье и приключениях подарит зрителям настоящее новогоднее настроение!

Сюжет, полный волшебства

В канун самого чудесного праздника обычная семья решает переехать в необычный дом, полный тайн и удивительных сюрпризов. Пока взрослые заняты подготовкой к Новому году, маленькая Кира с любопытством исследует новые комнаты и совершенно случайно находит загадочную коробку с надписью «Не открывать!». В этот момент её привычная жизнь превращается в настоящую сказку! На помощь Кире приходит озорной Джин, и вместе они отправляются в захватывающее приключение по Лавке Чудес. Здесь их ждет множество неожиданностей: невероятные встречи, загадочные превращения и, конечно, новогодние сюрпризы! Сможет ли Кира вернуть всё на свои места? Станет ли Джин настоящим волшебником? Какие чудеса приготовила для них Лавка? Ответы на эти вопросы зрители смогут узнать, погрузившись в атмосферу спектакля.

Что ждёт зрителей?

Вас порадуют красочные декорации, словно сошедшие со страниц рождественских сказок, добрые персонажи, которые подарят тепло и радость, а также интерактивные игры, где каждый зритель станет частью этой удивительной истории!

Подарите праздник себе и детям

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и подарить себе и своим детям настоящее новогоднее чудо с «Новогодней Лавкой Чудес»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 18 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 20 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 14:00
Екатеринбург, 21 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 14:00
Екатеринбург, 22 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 23 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 24 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 14:00
Екатеринбург, 25 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00
Екатеринбург, 26 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 27 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 28 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 30 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 2 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 3 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 4 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 5 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 6 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 7 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 8 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 9 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Нильс и волшебная дудочка
Музыка Детский
Нильс и волшебная дудочка
13 сентября в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Чиполлино
16+
Детский Кукольный
Чиполлино
5 октября в 14:00 Максим-холл
от 700 ₽
Зайкина избушка
0+
Музыка Детский Интерактивный
Зайкина избушка
14 февраля в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше